***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2024 10:02
***SANEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250686
BIST
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10:499.232
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 35,81
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.211
En Yüksek
9.277
10:4930,9010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0609
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,9250
En Düşük
30,7911
10:4933,3218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0392
|Açılış
|: 33,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,7005
En Düşük
33,2101
10:492.008,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,06
|Açılış
|: 2.008,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.009,11
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler10:49
|EUKYO
|24,68
|29.960.970
|% 9,98
|
|UFUK
|198,60
|5.145.130
|% 9,97
|
|KAPLM
|156,00
|62.303.632
|% 9,94
|
|BRKVY
|139,40
|29.006.479
|% 9,94
|
|SODSN
|107,80
|7.790.706
|% 9,94
|
|EMNIS
|107,40
|627.001
|% -9,97
|
|ETYAT
|16,55
|13.432.561
|% -7,90
|
|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
|
|CEOEM
|23,68
|22.709.312
|% -5,66
|
|AVHOL
|60,95
|30.325.544
|% -5,50
|
|MIATK
|65,90
|2.313.891.783
|% 5,27
|
|THYAO
|279,25
|1.772.774.564
|% 0,27
|
|EREGL
|48,68
|1.482.866.601
|% 0,75
|
|TUPRS
|174,20
|1.299.773.293
|% 0,69
|
|GUBRF
|202,10
|1.245.068.232
|% 2,23
|
|ZOREN
|6,25
|1.075.160.507
|% 2,80
|
|EKGYO
|10,60
|777.259.174
|% 0,76
|
|AKFGY
|2,35
|87.583.046
|% -2,08
|
|MIATK
|65,90
|2.313.891.783
|% 5,27
|
|KLGYO
|5,26
|157.813.754
|% 8,01
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8969
|30,9010
|% 0,20
|
|Euro
|33,3122
|33,3218
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,7851
|38,9796
|% 0,13
|
|Frank
|34,8501
|35,0600
|% 0,12
|
|Riyal
|8,2142
|8,2554
|% 0,20
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,99
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|900,99
|902,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,45
|947,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,51
|83,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,31
|2.021,69
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:49
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