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***SANEL* *IZFAS* *IZINV*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

08.08.2023 09:09
***SANEL* *IZFAS* *IZINV*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu


***SANEL******IZFAS******IZINV*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )

İlgili Şirketler [IZINV, IZFAS, SANEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181844


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EKIZ 26,18 723.092 % 10,00  
KLSER 58,85 1.477.776.731 % 10,00  
CVKMD 325,60 300.017.285 % 10,00  
ONCSM 179,50 94.881.622 % 9,99  
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Riyal 7,1810 7,2170 % 0,14  
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12:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 -1,65  
Altın Gr. 1.680 1.681 0,30  
Cumhuriyet 11.408 11.580 133,00  
Tam 11.133 11.245 99,00  
Yarım 5.571 5.648 49,00  
Çeyrek 2.785 2.824 25,00  
Gümüş.Ons 23,11 23,13 -0,02  
Gümüş Gr. 20,06 20,09 0,00  
B. Petrol 84,39 84,39 -0,95  
Seans Raporu 12:01
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