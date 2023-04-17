***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.04.2023 17:58
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2023
Tescil Tarihi
15.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.04.2023
Açıklamalar
Genel Kurulumuzda seçilen Bağımsız Denetim Firmamız Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanık A.Ş yukarıdaki tarih ve de sayı numarası tescil edilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139335
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -33,53
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.057
18:0519,3876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0373
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
18:0521,2166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0672
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,1570
18:051.243,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.243,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.234,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|139,70
|5.379.149
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|4.496.496
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.413.498.464
|% 9,99
|
|QNBFL
|92,50
|927.599
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|35.877.241
|% -10,00
|
|PAMEL
|236,70
|59.751.488
|% -10,00
|
|ATSYH
|97,20
|4.256.434
|% -10,00
|
|BRKO
|4,14
|1.790.985
|% -10,00
|
|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% -9,99
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,97
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% -1,57
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 1,76
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 2,54
|
|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% -1,02
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% -0,91
|
|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% -1,07
|
|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3845
|19,3892
|% 0,20
|
|Euro
|21,1895
|21,2180
|% -0,31
|
|Sterlin
|23,8964
|24,0163
|% -0,23
|
|Frank
|21,4719
|21,6013
|% -0,43
|
|Riyal
|5,1520
|5,1778
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|-8,69
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.759
|8.895
|104,00
|
|Yarım
|4.278
|4.353
|51,00
|
|Çeyrek
|2.139
|2.176
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,53
|-0,25
|
|B. Petrol
|84,62
|84,62
|-1,69
|