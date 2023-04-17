***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDeneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.03.2023Tescil Tarihi15.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su17.04.2023AçıklamalarGenel Kurulumuzda seçilen Bağımsız Denetim Firmamız Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanık A.Ş yukarıdaki tarih ve de sayı numarası tescil edilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139335BIST