***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.07.2023 17:15
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 / 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.07.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2023 Yılı İçin Bağımsız Denetim firmamız Genel Kurul'da seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166387
BIST
'
17:516.157
En Düşük
|Değişim
|: 0,82%
|| 50,23
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:5126,0904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0234
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:5128,4216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1443
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:511.597,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.597,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:51
|POLTK
|2.881,90
|66.239.188
|% 10,00
|
|YYLGD
|31,68
|222.537.812
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|92.034.027
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.192.902
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.213.596
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,86
|113.125.556
|% -7,54
|
|MERIT
|50,60
|60.748.191
|% -5,60
|
|ATLAS
|4,02
|29.358.099
|% -3,37
|
|ETILR
|14,27
|68.905.134
|% -3,25
|
|THYAO
|217,80
|10.130.869.291
|% 0,60
|
|TUPRS
|87,80
|4.571.976.186
|% 3,72
|
|SISE
|46,76
|4.078.527.371
|% 1,26
|
|EKGYO
|7,92
|3.627.047.182
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,06
|3.471.669.524
|% -1,51
|
|EKGYO
|7,92
|3.627.047.182
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,06
|3.471.669.524
|% -1,51
|
|ZOREN
|3,53
|747.189.425
|% 0,28
|
|ISCTR
|14,02
|2.513.354.479
|% -1,61
|
|ODAS
|8,31
|1.427.651.179
|% 5,59
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0613
|26,0904
|% 0,09
|
|Euro
|28,3067
|28,4216
|% 0,51
|
|Sterlin
|32,9329
|33,0980
|% -0,29
|
|Frank
|28,8719
|29,0458
|% -0,09
|
|Riyal
|6,9207
|6,9554
|% -0,15
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.595
|1.595
|-10,82
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.361
|10.594
|0,00
|
|Yarım
|5.189
|5.322
|1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,91
|18,93
|-0,47
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-1,37
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
-
17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
-
17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem