***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 20:16
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 17.927.714 10.118.496 7.536.449 5.768.835
Satışların Maliyeti
15 -17.228.967 -8.421.186 -7.309.352 -4.317.621
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
698.747 1.697.310 227.097 1.451.214
BRÜT KAR (ZARAR)
698.747 1.697.310 227.097 1.451.214
Genel Yönetim Giderleri
-1.730.262 -909.708 -976.598 -409.676
Pazarlama Giderleri
-97.600 -46.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 2.605.267 1.575.070 1.824.767 539.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.641.774 -5.775.957 -1.572.615 -4.516.047
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.165.622 -3.413.285 -544.288 -2.934.997
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.126.507 17.481 113.229 17.481
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.960.885 -3.395.804 -431.059 -2.917.516
Finansman Gelirleri
412 508.251 93.194 472.026
Finansman Giderleri
-135.589 -802.661 -730.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.825.708 -3.690.214 -337.865 -3.176.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.404.419 1.572.515 -891.166 1.453.637
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -299.466 -252.111 -107.743 -252.111
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.104.953 1.824.626 -783.423 1.705.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
421.289 -2.117.699 -1.229.031 -1.722.674
DÖNEM KARI (ZARARI)
421.289 -2.117.699 -1.229.031 -1.722.674
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
497.972 229.289 232.008 -139.304
Ana Ortaklık Payları
-76.683 -2.346.988 -1.461.039 -1.583.370
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-163.997 712.907
Dönem Karı (Zararı)
421.289 -2.346.988
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
254.088 3.167.197
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
617.930 419.796
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.222.657 5.432.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
81.460 552.850
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -70.613
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.211.810 4.879.584
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
134.317 -873.681
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
134.317
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-873.681
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.404.419 -1.811.352
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.125.235
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-321.068
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.804.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.065.968 -107.302
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.226.770 -1.119.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.226.770 -1.119.668
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-217.027 -189.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-217.027 -189.880
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
252.803 124.564
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.226.552 2.990.819
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.226.552 2.990.819
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.351.578 -1.913.137
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.351.578 -1.913.137
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.390.591 712.907
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
263.028
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
963.566
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
312.703 -319.805
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.059
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.059
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.628 -319.805
Alınan Faiz
1.272
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-151.351 -407.964
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-135.589
Kredilerden Nakit Girişleri
-135.589
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-144.783
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-144.783
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.762 -263.181
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.645 -14.862
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.645 -14.862
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 138.878 568.789
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 136.233 553.927
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 136.233 138.878
Ticari Alacaklar
5 13.426.403 10.375.009
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.426.403 10.366.794
Diğer Alacaklar
931.781 769.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
931.781 769.481
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
2.666.141 3.616.234
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
7 2.666.141 3.616.234
Stoklar
6 3.952.552 4.205.355
Peşin Ödenmiş Giderler
598.084 112.162
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.909 741.653
Diğer Dönen Varlıklar
3.152.789 2.633.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 3.152.789 2.633.891
ARA TOPLAM
24.866.892 22.592.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.866.892 22.592.663
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 4.900.000 1.102.734
Maddi Duran Varlıklar
9 15.396.301 8.398.066
Kullanım Hakkı Varlıkları
289.752 329.591
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 161.727 133.926
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.535.867 6.887.921
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.283.647 16.852.238
TOPLAM VARLIKLAR
51.150.539 39.444.901
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.190 32.395
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.190 32.395
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34.190 32.395
Ticari Borçlar
6.093.032 8.319.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.093.032 8.319.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.821.223 1.263.483
Diğer Borçlar
16.252.051 10.218.215
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 16.245.751 9.879.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.300 339.175
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 1.724.303 500.354
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
107.743 283.993
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.953.786 5.995.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 369.907 340.512
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.583.879 5.654.492
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.106.344 2.570.291
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.106.344 2.570.291
ARA TOPLAM
33.092.672 29.183.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.092.672 29.183.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
292.960 310.517
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
292.960 310.517
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
292.960 310.517
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.847.476 1.203.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.847.476 1.203.710
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 393.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.533.754 1.514.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.626.426 30.697.546
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.268.751 4.810.731
Ödenmiş Sermaye
14 18.255.333 18.255.333
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.515.691 1.515.691
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.598.253 -4.598.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.391.066 1.856.363
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.391.066 1.856.363
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.865.276 1.942.763
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-474.210 -86.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.413.878 1.335.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.632.281 -9.653.775
Net Dönem Karı veya Zararı
-76.683 -3.900.043
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.255.362 3.936.624
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.524.113 8.747.355
TOPLAM KAYNAKLAR
51.150.539 39.444.901
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.270 -137.412 1.313.397 -1.515.690 -8.410.043 8.421.293 3.274.691 11.695.984
Transferler
-8.410.043 8.410.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.546 -183.601 -2.346.988 -2.586.335 121.921 -2.464.414
Dönem Sonu Bakiyeler
1.825.533 1.515.691 -4.598.253 1.942.724 -321.213 1.313.397 -9.925.733 -3.900.043 5.834.958 3.396.612 9.231.570
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.942.763 -86.400 1.335.415 -9.653.775 3.900.043 4.810.731 3.936.624 8.747.355
Transferler
78.463 -3.978.506 3.900.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.922.513 -387.810 -76.683 3.458.020 3.318.738 6.776.758
Dönem Sonu Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 5.865.276 -474.210 1.413.878 -13.632.281 -76.683 8.268.751 7.255.362 15.524.113
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
421.289 -2.117.699 -1.229.031 -1.722.674
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.355.469 -183.801 -146.893 -422.483
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.587.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-591.701 -267.162 -183.616 -565.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-640.419 83.361 36.723 143.032
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-758.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
118.340 83.361 36.723 143.032
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.355.469 -183.801 -146.893 -422.483
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.776.758 -2.301.500 -1.375.924 -2.145.157
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.318.738 229.289 190.331 96.696
Ana Ortaklık Payları
3.458.020 -2.530.789 -1.566.255 -2.241.853
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056924
BIST