***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 17.927.714 10.118.496 7.536.449 5.768.835Satışların Maliyeti15 -17.228.967 -8.421.186 -7.309.352 -4.317.621TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)698.747 1.697.310 227.097 1.451.214BRÜT KAR (ZARAR)698.747 1.697.310 227.097 1.451.214Genel Yönetim Giderleri-1.730.262 -909.708 -976.598 -409.676Pazarlama Giderleri-97.600 -46.939Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 2.605.267 1.575.070 1.824.767 539.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -3.641.774 -5.775.957 -1.572.615 -4.516.047ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.165.622 -3.413.285 -544.288 -2.934.997Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.126.507 17.481 113.229 17.481FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.960.885 -3.395.804 -431.059 -2.917.516Finansman Gelirleri412 508.251 93.194 472.026Finansman Giderleri-135.589 -802.661 -730.821SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.825.708 -3.690.214 -337.865 -3.176.311Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.404.419 1.572.515 -891.166 1.453.637Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -299.466 -252.111 -107.743 -252.111Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -1.104.953 1.824.626 -783.423 1.705.748SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)421.289 -2.117.699 -1.229.031 -1.722.674DÖNEM KARI (ZARARI)421.289 -2.117.699 -1.229.031 -1.722.674Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar497.972 229.289 232.008 -139.304Ana Ortaklık Payları-76.683 -2.346.988 -1.461.039 -1.583.370Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-163.997 712.907Dönem Karı (Zararı)421.289 -2.346.988Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler254.088 3.167.197Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler617.930 419.796Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.222.657 5.432.434Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler81.460 552.850Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -70.613Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.211.810 4.879.584Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler134.317 -873.681Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler134.317Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-873.681Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.404.419 -1.811.352Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.125.235Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-321.068Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.804.167İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.065.968 -107.302Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.226.770 -1.119.668İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.226.770 -1.119.668Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-217.027 -189.880İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-217.027 -189.880Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler252.803 124.564Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.226.552 2.990.819İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.226.552 2.990.819Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.351.578 -1.913.137İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.351.578 -1.913.137Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.390.591 712.907Vergi İadeleri (Ödemeleri)263.028Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)963.566YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI312.703 -319.805Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri360.059Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri360.059Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-48.628 -319.805Alınan Faiz1.272FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-151.351 -407.964Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-135.589Kredilerden Nakit Girişleri-135.589Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-144.783Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-144.783Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.762 -263.181YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.645 -14.862NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.645 -14.862DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 138.878 568.789DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 136.233 553.927Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 136.233 138.878Ticari Alacaklar5 13.426.403 10.375.009İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8.215İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 13.426.403 10.366.794Diğer Alacaklar931.781 769.481İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar931.781 769.481Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar2.666.141 3.616.234Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları7 2.666.141 3.616.234Stoklar6 3.952.552 4.205.355Peşin Ödenmiş Giderler598.084 112.162Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.909 741.653Diğer Dönen Varlıklar3.152.789 2.633.891İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 3.152.789 2.633.891ARA TOPLAM24.866.892 22.592.663TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.866.892 22.592.663DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 4.900.000 1.102.734Maddi Duran Varlıklar9 15.396.301 8.398.066Kullanım Hakkı Varlıkları289.752 329.591Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 161.727 133.926Ertelenmiş Vergi Varlığı5.535.867 6.887.921TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.283.647 16.852.238TOPLAM VARLIKLAR51.150.539 39.444.901KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar34.190 32.395İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar34.190 32.395Kiralama İşlemlerinden Borçlar34.190 32.395Ticari Borçlar6.093.032 8.319.584İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 6.093.032 8.319.584Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.821.223 1.263.483Diğer Borçlar16.252.051 10.218.215İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 16.245.751 9.879.040İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.300 339.175Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 1.724.303 500.354Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü107.743 283.993Kısa Vadeli Karşılıklar5.953.786 5.995.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 369.907 340.512Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 5.583.879 5.654.492Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.106.344 2.570.291İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.106.344 2.570.291ARA TOPLAM33.092.672 29.183.319TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.092.672 29.183.319UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar292.960 310.517İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar292.960 310.517Kiralama İşlemlerinden Borçlar292.960 310.517Uzun Vadeli Karşılıklar1.847.476 1.203.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.847.476 1.203.710Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 393.318TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.533.754 1.514.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.626.426 30.697.546ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.268.751 4.810.731Ödenmiş Sermaye14 18.255.333 18.255.333Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.515.691 1.515.691Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.598.253 -4.598.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.391.066 1.856.363Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.391.066 1.856.363Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.865.276 1.942.763Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-474.210 -86.400Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.413.878 1.335.415Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.632.281 -9.653.775Net Dönem Karı veya Zararı-76.683 -3.900.043Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.255.362 3.936.624TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.524.113 8.747.355TOPLAM KAYNAKLAR51.150.539 39.444.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.998.270 -137.412 1.313.397 -1.515.690 -8.410.043 8.421.293 3.274.691 11.695.984Transferler-8.410.043 8.410.043Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-55.546 -183.601 -2.346.988 -2.586.335 121.921 -2.464.414Dönem Sonu Bakiyeler1.825.533 1.515.691 -4.598.253 1.942.724 -321.213 1.313.397 -9.925.733 -3.900.043 5.834.958 3.396.612 9.231.570Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.942.763 -86.400 1.335.415 -9.653.775 3.900.043 4.810.731 3.936.624 8.747.355Transferler78.463 -3.978.506 3.900.043Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.922.513 -387.810 -76.683 3.458.020 3.318.738 6.776.758Dönem Sonu Bakiyeler18.255.333 1.515.691 -4.598.253 5.865.276 -474.210 1.413.878 -13.632.281 -76.683 8.268.751 7.255.362 15.524.113Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)421.289 -2.117.699 -1.229.031 -1.722.674DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.355.469 -183.801 -146.893 -422.483Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.587.589Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-591.701 -267.162 -183.616 -565.515Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-640.419 83.361 36.723 143.032Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-758.759Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi118.340 83.361 36.723 143.032Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.355.469 -183.801 -146.893 -422.483TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.776.758 -2.301.500 -1.375.924 -2.145.157Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.318.738 229.289 190.331 96.696Ana Ortaklık Payları3.458.020 -2.530.789 -1.566.255 -2.241.853http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056924BIST