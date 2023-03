***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 ve 2021 Yıllarına ait Olağan Genel Kurullarımızın çağrı ilanı ekteki Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 03.03.2023Genel Kurul Tarihi 30.03.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Yakamoz Gala Toplantı Salonu, Bağdat Cad. No: 605 Cevizli, Maltepe, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,4 - 2020-2021 Yıllarına ait şirket mali tablolarında yer alan gelir ve giderler ile bilançoyu teşkil eden hesap kalemlerinin detayları ile ilgili TTK 437 maddesi gereğince genel kurulun açık izni vermesi ve bu konuda TTK 437.Maddesinin 3 fıkrasının uygulanmaması,5 - 2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2020-2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020-2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,8 - 2020-2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının görüşülmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No: 22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020-2021 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020-2021 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,16 - Şirket tarafından verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Görüşler ve kapanış,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 SANEL GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI ( 03032023)..pdf - İlan MetniEK: 2 Sanel İlan Metni ve Vekaletname.. .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Ticaret Sicil Gazetesi GK İlanı 06.03.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarSan-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/757 Esas, 2022/926 Karar Nolu dosyasında verilen 09.12.2022 tarihli kararı ile mali müşavir Semra Durul kayyım olarak görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiştir.Ancak İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 09.12.2022 tarihli kararı gereğince, her ne kadar Semra Durul'un kayyım olarak atanmasına karar verilmiş ise de Semra Durul'un 13.02.2023 tarihli dilekçesi ile kayyımlık görevinden istifa ettiği ve çekilme talebinin mahkemece kabul edildiği anlaşılmıştır.Bu defa, İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/757 E. 2022/926 K. sayılı dosyasında verilen 16.02.2023 tarihli ara kararı ile kayyım olarak görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş bulunmaktayım.İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/757 E. 2022/926 K. sayılı dosyasında verilen yetki ve görev doğrultusunda San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2020-2021 yılları olağan genel kurul toplantısı 30.03.2023 tarihinde, saat 10.00 Yakamoz Gala Toplantı Salonu, Bağdat Cad. No: 605 Cevizli, Maltepe, İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Ticaret Kanununun 414. Mahkeme kararı ile belirlenen gündem maddeleri olan Davacıların davasının kabulü ile, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 553299-0 sicil numarasında kayıtlı San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,10- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,12- Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020-2021 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020-2021 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,15- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. başlıklı konularının görüşüleceği, 30.03.2023 tarihinde saat 10:00 da yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısıyla katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletname ile uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirilmesi ilan olunur.Kayyım Muarrem Özdemirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120719BIST