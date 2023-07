***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Sonuçlarına ilişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 06.06.2023Genel Kurul Tarihi 06.07.2023Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.07.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres WorkHub Plaza Brooklyn Toplantı Salonu - Şerifali Mah. Türker Cad. No: 17/A Ümraniye İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve müzakere edilmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması,4 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve müzakere edilmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması,5 - 2022 yılı SPK mevzuatına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporlar ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve bu politika çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtılmaması teklifinin görüşülüp karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,9 - Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi, huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,10 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,11 - 2022 yılı için, Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - 2022 yılı için, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,13 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Vekaletname (sanel) PDF.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 SANEL GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI 06072023 PDF.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2022 yılı Olağan Genel Kurulumuz yapılarak sonuçlanmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 toplantı tutanak sanel.pdf - TutanakEK: 2 SANEL MÜHENDİSLİK GENEL KURUL TOP.BULUNANLAR 1.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarSAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİTicari Adresi: Salacak Mahallesi, Salacak İskele Caddesi No: 22 Üsküdar İstanbulGenel Kurul Toplantısına DavetŞirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu karar ile, 2022 yılı Olağan Genel Kurulunun, 06.07.2023 tarihinde, saat: 13:00'de, WorkHub Plaza Brooklyn Toplantı Salonu - Şerifali Mah. Türker Cad. No: 17/A Ümraniye İstanbul adresinde, yukarıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166374BIST