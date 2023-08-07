***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.08.2023 14:20
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerimizin Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 06.06.2023
Genel Kurul Tarihi 06.07.2023
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.07.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres WorkHub Plaza Brooklyn Toplantı Salonu - Şerifali Mah. Türker Cad. No: 17/A Ümraniye İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve müzakere edilmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması,
4 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve müzakere edilmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması,
5 - 2022 yılı SPK mevzuatına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporlar ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve bu politika çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtılmaması teklifinin görüşülüp karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi, huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,
11 - 2022 yılı için, Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - 2022 yılı için, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Görüşler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Vekaletname (sanel) PDF.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 SANEL GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI 06072023 PDF.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2022 yılı Olağan Genel Kurulumuz yapılarak sonuçlanmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.08.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 toplantı tutanak sanel.pdf - Tutanak
EK: 2 SANEL MÜHENDİSLİK GENEL KURUL TOP.BULUNANLAR 1.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Salacak Mahallesi, Salacak İskele Caddesi No: 22 Üsküdar İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet
Şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu karar ile, 2022 yılı Olağan Genel Kurulunun, 06.07.2023 tarihinde, saat: 13:00'de, WorkHub Plaza Brooklyn Toplantı Salonu - Şerifali Mah. Türker Cad. No: 17/A Ümraniye İstanbul adresinde, yukarıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181434
BIST