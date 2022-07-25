***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
25.07.2022 16:46
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile ilgili Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp ve özellikle Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplarda ve kişisel hesaplarda asılsız haber ve söylentilerin paylaşıldığının, Şirketimize gelen yatırımcı şikayetlerinden ve gelen maiilerden anlaşılması dolayısıyla, aşağıda yer alan açıklamanın yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Şirketimizin Finansal Raporları düzenli bir şekilde Kamu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılara duyurmaktadır. Tüm Mali veriler Bağımsız Denetim Raporlarıda ayrıntılı olarak mevcuttur. Pay sahiplerimizin, şirketimiz yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar ile KAP duyurularımızı takip etmelerini, bu hususlar dışında çeşitli internet siteleri ile sosyal medya platformlarında şirketimiz hakkında yapılan hiçbir dayanağı olmayan haber ve söylentilere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.
Asılsız ve gerçeği yansıtmayan bu Haberleri yapan ve yapılmasına onay veren kişi ve kişiler hakkında bu mesnetsiz haberlere devam edilmesi halinde , Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunularak yasal işlemler başlatılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047571
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.521
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|Önceki Kapanış
|: 2.517
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2.553
En Düşük
2.521
18:0517,8347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
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|Açılış
|: 17,9050
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|Önceki Kapanış
|: 17,8550
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En Düşük
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|Değişim
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|Açılış
|: 18,3100
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|Önceki Kapanış
|: 18,2050
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18:05984,06
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|Açılış
|: 984,06
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|Önceki Kapanış
|: 984,99
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996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|73,15
|38.583.665
|% 10,00
|
|BRKO
|1,87
|3.493.211
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|338.280.637
|% 9,98
|
|TMSN
|38,16
|314.219.259
|% 9,97
|
|MIPAZ
|7,28
|41.157.568
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,83
|93.380.900
|% -10,00
|
|SANEL
|11,11
|4.153.418
|% -9,97
|
|SERVE
|30,00
|7.310.590
|% -7,64
|
|ULUUN
|23,78
|499.590.713
|% -5,78
|
|TIRE
|24,56
|76.513.582
|% -5,54
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% -1,02
|
|SISE
|21,24
|1.808.227.540
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|AKBNK
|8,95
|1.039.468.113
|% 3,59
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,49
|310.823.522
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|ODAS
|3,79
|680.415.470
|% 4,41
|
|TSKB
|2,43
|380.306.284
|% 3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8144
|17,8347
|% 0,61
|
|Euro
|18,1997
|18,2273
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,4082
|21,5155
|% 0,88
|
|Frank
|18,4010
|18,5118
|% 0,21
|
|Riyal
|4,7293
|4,7530
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-10,07
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.622
|6.703
|-59,00
|
|Yarım
|3.227
|3.277
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.638
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,43
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem