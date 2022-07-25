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***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

25.07.2022 16:46
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile ilgili Facebook, Twitter gibi sosyal medya  mecraları  ile Whatsapp ve özellikle Telegram v.b.  iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplarda ve kişisel hesaplarda  asılsız haber ve söylentilerin  paylaşıldığının, Şirketimize gelen yatırımcı şikayetlerinden ve gelen maiilerden  anlaşılması dolayısıyla, aşağıda yer alan açıklamanın yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Şirketimizin Finansal Raporları düzenli bir şekilde Kamu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılara duyurmaktadır. Tüm Mali veriler Bağımsız Denetim Raporlarıda ayrıntılı olarak mevcuttur. Pay sahiplerimizin, şirketimiz yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar ile KAP duyurularımızı takip etmelerini, bu hususlar dışında çeşitli internet siteleri ile sosyal medya platformlarında şirketimiz hakkında yapılan hiçbir dayanağı olmayan haber ve söylentilere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.
Asılsız ve gerçeği yansıtmayan bu Haberleri yapan ve yapılmasına onay veren kişi ve kişiler  hakkında bu mesnetsiz haberlere devam edilmesi halinde ,  Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunularak yasal işlemler başlatılacaktır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047571


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