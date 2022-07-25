***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile ilgili Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp ve özellikle Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplarda ve kişisel hesaplarda asılsız haber ve söylentilerin paylaşıldığının, Şirketimize gelen yatırımcı şikayetlerinden ve gelen maiilerden anlaşılması dolayısıyla, aşağıda yer alan açıklamanın yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.Şirketimizin Finansal Raporları düzenli bir şekilde Kamu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılara duyurmaktadır. Tüm Mali veriler Bağımsız Denetim Raporlarıda ayrıntılı olarak mevcuttur. Pay sahiplerimizin, şirketimiz yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar ile KAP duyurularımızı takip etmelerini, bu hususlar dışında çeşitli internet siteleri ile sosyal medya platformlarında şirketimiz hakkında yapılan hiçbir dayanağı olmayan haber ve söylentilere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.Asılsız ve gerçeği yansıtmayan bu Haberleri yapan ve yapılmasına onay veren kişi ve kişiler hakkında bu mesnetsiz haberlere devam edilmesi halinde , Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunularak yasal işlemler başlatılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047571BIST