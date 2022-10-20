***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.07.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda (Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama) Telegram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında Şirketimiz hakkında asılsız haber ve söylentilerin paylaşıldığı ve yayıldığı duyurulmuştur. Söz konusu KAP duyurumuzda, Şirketimizin Finansal Raporlarının düzenli bir şekilde yatırımcılara duyurulduğu, tüm mali verilerimizin Bağımsız Denetim Raporlarında ayrıntılı olarak mevcut olduğu, Pay Sahiplerimizin Şirketimiz tarafından yapılan açıklamalar ve KAP duyurularımızı takip etmeleri ve sosyal medya platformlarında paylaşılan hiçbir dayanağı olmayan haber ve söylentilere itibar etmemeleri konusunu önemle rica etmiştik. Ancak aradan geçen zaman içinde bu tür asılsız haber ve paylaşımlara devam edilmiştir. Bu durum üzerine, sosyal medya platformlarında asılsız haber ve söylentileri yaymaya devam edenler hakkında, Şirketimizin ve paydaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, 20.10.2022 tarihi itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073195BIST