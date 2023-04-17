***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi süreç tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniSüreç tamamlanmıştır.İptal Edilen SüreçKar Payı Dağıtımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139279BIST