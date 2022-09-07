***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.09.2022 00:39
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 06.09.2022 tarih ve BİAŞ-E-18454353-100.06-11067 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060807
BIST
18:053.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 33,01
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
18:0518,2317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2530
En Düşük
18,2203
18:0518,0783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,0897
En Düşük
18,0481
18:05997,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,16
|Açılış
|: 997,30
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2166
|18,2317
|% -0,01
|
|Euro
|18,0480
|18,0783
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,9326
|21,0375
|% -0,01
|
|Frank
|18,4438
|18,5549
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8355
|4,8598
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-0,56
|
|Altın Gr.
|997
|998
|0,21
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.748
|6.848
|8,00
|
|Yarım
|3.288
|3.343
|4,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.674
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,86
|92,86
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
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17:58MERKO
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17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
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17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem