***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi05.08.2022Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi18.08.2022Davanın Konusuitirazın iptali ve icra takibinin devamına karar verilmesi talebidir.Karşı Taraf(lar)CREAT-POREEN POWER ELECTRONİCS CO. LTDDavanın Tutarı120.300 USD ( 2.164.702,56 TL )Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 4,23İlgili Mahkeme ve Dosya No2021 / 11692Davanın Duruşma Tarihi28/12/2022Alınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiDava devam etmekte olduğundan, ortaklığın faaliyetlerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.AçıklamalarAçılan dava bilgileri yukarıda belirtilmiş olup dava süreci ve süreç içerisindeki gelişmeler kap üzerinden paylaşılmaya devam edilecektir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057429BIST