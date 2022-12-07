***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn. Ali Yıldırım, bağlı ortaklığımız Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin mevcut ortaklarından Nurkan Turgut Çırmıktılı ve Hasan Hoşer'in toplam % 34,05 oranındaki Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. hisselerini satın aldığını bildirmiştir. Söz konusu pay satışı sonrası Şirketimizin bağlı ortaklığı Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'deki yönetim hakimiyetinde bir değişiklik olmamıştır, pay oranımız % 57,44 olarak korunmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085280BIST