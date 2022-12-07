***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2022 16:47
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn. Ali Yıldırım, bağlı ortaklığımız Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin mevcut ortaklarından Nurkan Turgut Çırmıktılı ve Hasan Hoşer'in toplam % 34,05 oranındaki Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. hisselerini satın aldığını bildirmiştir. Söz konusu pay satışı sonrası Şirketimizin bağlı ortaklığı Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'deki yönetim hakimiyetinde bir değişiklik olmamıştır, pay oranımız % 57,44 olarak korunmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085280
BIST
18:054.827
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -173,10
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
18:0518,6467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
18:0519,5807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0684
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
18:051.066,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,15
|Açılış
|: 1.066,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.071,79
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|4,40
|64.083.319
|% 10,00
|
|SNICA
|34,80
|652.924.645
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|598.444.727
|% 9,99
|
|LIDER
|68,35
|16.888.130
|% 9,98
|
|ALFAS
|219,20
|493.883.258
|% 9,98
|
|VBTYZ
|67,50
|42.536.266
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|2.550.418
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|56.703.873
|% -9,99
|
|EUREN
|15,08
|946.103.792
|% -9,94
|
|HEDEF
|21,12
|40.494.714
|% -9,74
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|THYAO
|134,70
|10.679.323.637
|% -0,66
|
|ASELS
|49,38
|7.128.829.004
|% 0,69
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|EREGL
|40,70
|4.772.492.293
|% -4,42
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|EKGYO
|6,92
|3.011.780.383
|% -4,42
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|ADESE
|1,95
|615.375.834
|% 6,56
|
|ISCTR
|9,89
|2.879.831.609
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6392
|18,6467
|% 0,06
|
|Euro
|19,5682
|19,5807
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,6369
|22,7505
|% 0,41
|
|Frank
|19,7469
|19,8658
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|8,92
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|4,40
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.176
|7.231
|31,00
|
|Yarım
|3.475
|3.535
|15,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.767
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,52
|0,21
|
|B. Petrol
|78,42
|78,42
|-0,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PEKGY
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 954, 296 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, KOZAL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 2 kaybederek (% -3.77 ) 4, 211
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, VKING, SNPAM, ERCB, LIDER, EMNIS, KRDMA, BARMA, KRONT, YESIL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRDGS, UZERB, EUREN, VBTYZ