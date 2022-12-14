***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2022 23:54
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunca daha evvel covid -19 tedbirleri kapsamında ertelenen 2020-2021 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısının 25.01.2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiş olup , işbu karar 12.12.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştur.
Ancak bir kısım yatırımcılar tarafından genel kurulun toplantıya çağrılması talebi ile İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde ikame edilen 2022/757 Esas sayılı dosyada 2022/926 Karar No'lu mahkeme kararı ile talep kabul edilmiş, Mahkemece Genel Kurulun toplantıya çağrılması ve gündemin hazırlanması konusunda gerekli işlemleri yapmak üzere kayyım olarak resen mali müşavir Semra Durul'un atanması yönünde karar tesis edilmiştir.
İşbu karar şirketimize tebliğ edilmiş olup şirketimizce anılan karara karşı gerekli kanun yollarına başvurulmuş, öte yandan kararın infazının durdurulması talepli olarak İstanbul Anadolu 5. İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde 2022/501 D.İş numaralı dosya kapsamında dava ikame edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087409
BIST
18:055.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -189,69
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.042
18:0518,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0182
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6403
En Düşük
18,6022
18:0519,9473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0479
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9473
En Düşük
19,8904
18:051.082,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.082,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.083,31
En Düşük
1.081,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|1.313,40
|337.211.513
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|556.346
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|841.571.880
|% 10,00
|
|KUYAS
|27,98
|68.437.681
|% 9,98
|
|DGNMO
|8,84
|129.566.050
|% -9,98
|
|DIRIT
|4,63
|391.892
|% -9,92
|
|IHGZT
|1,65
|288.844.353
|% -9,84
|
|YESIL
|4,37
|45.059.937
|% -9,15
|
|METRO
|2,12
|72.811.766
|% -8,62
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|THYAO
|137,00
|9.120.950.855
|% -4,86
|
|ASELS
|56,40
|8.692.594.857
|% -4,97
|
|AKBNK
|17,29
|6.521.073.234
|% -0,97
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|KRDMD
|17,81
|16.261.200.620
|% -5,37
|
|EKGYO
|7,95
|5.826.385.532
|% 0,51
|
|SKBNK
|2,72
|1.933.113.515
|% -1,45
|
|VAKBN
|10,61
|6.363.803.647
|% 0,57
|
|YKBNK
|11,12
|5.519.611.509
|% -3,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5844
|18,6336
|% 0,06
|
|Euro
|19,8640
|19,9408
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,0832
|23,1989
|% 0,03
|
|Frank
|20,0759
|20,1968
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9396
|4,9643
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|0,64
|
|Altın Gr.
|1.082
|1.082
|0,16
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.266
|7.330
|2,00
|
|Yarım
|3.519
|3.584
|1,00
|
|Çeyrek
|1.765
|1.791
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,01
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|2,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
-
17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
-
17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem