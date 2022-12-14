***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca daha evvel covid -19 tedbirleri kapsamında ertelenen 2020-2021 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısının 25.01.2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiş olup , işbu karar 12.12.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştur.Ancak bir kısım yatırımcılar tarafından genel kurulun toplantıya çağrılması talebi ile İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde ikame edilen 2022/757 Esas sayılı dosyada 2022/926 Karar No'lu mahkeme kararı ile talep kabul edilmiş, Mahkemece Genel Kurulun toplantıya çağrılması ve gündemin hazırlanması konusunda gerekli işlemleri yapmak üzere kayyım olarak resen mali müşavir Semra Durul'un atanması yönünde karar tesis edilmiştir.İşbu karar şirketimize tebliğ edilmiş olup şirketimizce anılan karara karşı gerekli kanun yollarına başvurulmuş, öte yandan kararın infazının durdurulması talepli olarak İstanbul Anadolu 5. İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde 2022/501 D.İş numaralı dosya kapsamında dava ikame edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087409BIST