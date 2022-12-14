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***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.12.2022 23:54
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

    
Şirketimiz Yönetim Kurulunca daha evvel covid -19 tedbirleri kapsamında ertelenen 2020-2021 yıllarına ait  olağan genel kurul toplantısının 25.01.2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiş olup , işbu karar  12.12.2022  tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda  duyurulmuştur.
Ancak bir kısım yatırımcılar tarafından genel kurulun toplantıya çağrılması talebi ile  İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde ikame edilen  2022/757 Esas sayılı dosyada  2022/926 Karar No'lu mahkeme kararı ile talep kabul edilmiş, Mahkemece Genel Kurulun toplantıya çağrılması ve  gündemin hazırlanması konusunda gerekli işlemleri yapmak üzere kayyım olarak resen mali müşavir Semra Durul'un  atanması yönünde karar tesis edilmiştir.
İşbu karar şirketimize tebliğ edilmiş olup şirketimizce anılan karara karşı gerekli kanun yollarına başvurulmuş, öte yandan kararın infazının durdurulması talepli olarak İstanbul Anadolu 5. İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde  2022/501 D.İş numaralı dosya  kapsamında dava ikame edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087409


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