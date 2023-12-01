***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Cem Üçüncü istifa etmiştir. İstifa sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ilişkin yapılacak atama kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.Kamuyoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221711BIST