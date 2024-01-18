***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2024 15:38
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Cem Üçüncü'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Nail Umar atanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241345
BIST
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17:538.048
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 23,51
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.040
En Yüksek
8.117
17:5330,1359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0058
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
17:5332,8223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0046
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7462
17:531.950,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,22
|Açılış
|: 1.950,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler17:53
|HLGYO
|2,62
|83.484.492
|% 48,02
|
|VRGYO
|30,80
|219.408.695
|% 10,00
|
|BEGYO
|4,95
|476.531.996
|% 10,00
|
|FRIGO
|7,48
|204.368.195
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|26.304.294
|% 10,00
|
|SURGY
|41,78
|1.240.817.271
|% -10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.946.553.877
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.295.450.337
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|9.821.033
|% -9,97
|
|BAGFS
|26,44
|356.353.512
|% -8,45
|
|ASTOR
|112,50
|6.350.792.261
|% 9,97
|
|THYAO
|252,50
|5.745.311.628
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,06
|5.444.551.245
|% 1,48
|
|SASA
|36,64
|4.898.413.457
|% 8,53
|
|YKBNK
|22,34
|3.802.727.270
|% 0,72
|
|EKGYO
|8,95
|2.304.242.689
|% 1,94
|
|ISCTR
|26,06
|5.444.551.245
|% 1,48
|
|YKBNK
|22,34
|3.802.727.270
|% 0,72
|
|ZOREN
|4,46
|632.180.091
|% 1,59
|
|SASA
|36,64
|4.898.413.457
|% 8,53
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1312
|30,1359
|% 0,02
|
|Euro
|32,8045
|32,8223
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,0366
|38,2273
|% -0,17
|
|Frank
|34,5542
|34,7624
|% -0,44
|
|Riyal
|8,0124
|8,0526
|% 0,04
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,52
|22,54
|% 0,66
|
|Platin
|902,11
|903,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,03
|940,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,09
|78,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.012,97
|2.013,33
|% 0,66
|
Seans Raporu
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