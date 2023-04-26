Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.04.2023 17:51
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDURRAHMAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
SERDAR SEMENT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin erken Saptanması komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi
BİLAL SAVAŞERİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin erken Saptanması komitesi,Denetimden Sorumlu Komite,
DOĞAN GÜREŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Riskin erken Saptanması komitesi,Denetimden Sorumlu Komite
CEM ÜÇÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Riskin erken Saptanması komitesi,Denetimden Sorumlu Komite




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141327


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.784
Değişim :  -2,20% |  -107,51
Açılış :  4.886  
Önceki Kapanış :  4.891  
En Yüksek
4.901 En Düşük
4.749
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRTRK 19,36 920.239 % 10,00  
EUPWR 59,40 50.436.540 % 10,00  
ALFAS 342,50 829.522.228 % 9,99  
KOPOL 48,76 3.231.763.569 % 9,97  
IHAAS 173,30 34.640.560 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,4199 19,4256 % 0,00  
Euro 21,4693 21,4821 % 0,80  
Sterlin 24,1728 24,2940 % 0,57  
Frank 21,7320 21,8629 % 0,20  
Riyal 5,1624 5,1883 % -0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.246 1.246 -0,70  
Cumhuriyet 9.062 9.199 72,00  
Tam 9.121 9.311 22,00  
Yarım 4.452 4.546 11,00  
Çeyrek 2.233 2.290 9,00  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru