***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.04.2023 17:51
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDURRAHMAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
SERDAR SEMENT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin erken Saptanması komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi
BİLAL SAVAŞERİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin erken Saptanması komitesi,Denetimden Sorumlu Komite,
DOĞAN GÜREŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Riskin erken Saptanması komitesi,Denetimden Sorumlu Komite
CEM ÜÇÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Riskin erken Saptanması komitesi,Denetimden Sorumlu Komite
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141327
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
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|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
|
|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
|
|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
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|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
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|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
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|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
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|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
|
|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
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|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4199
|19,4256
|% 0,00
|
|Euro
|21,4693
|21,4821
|% 0,80
|
|Sterlin
|24,1728
|24,2940
|% 0,57
|
|Frank
|21,7320
|21,8629
|% 0,20
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|Riyal
|5,1624
|5,1883
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.121
|9.311
|22,00
|
|Yarım
|4.452
|4.546
|11,00
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|Çeyrek
|2.233
|2.290
|9,00
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