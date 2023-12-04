***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABDURRAHMAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 06.07.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil HayırOSMAN DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 06.07.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin erken Saptanması komitesi, Denetimden Sorumlu KomiteDOĞAN GÜREŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.07.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Riskin erken Saptanması komitesi,Denetimden Sorumlu KomiteELİF ECEM NADİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 06.07.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Riskin erken Saptanması komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222152BIST