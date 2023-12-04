***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.12.2023 20:26
***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDURRAHMAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 06.07.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
OSMAN DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 06.07.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin erken Saptanması komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
DOĞAN GÜREŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.07.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Riskin erken Saptanması komitesi,Denetimden Sorumlu Komite
ELİF ECEM NADİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 06.07.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Riskin erken Saptanması komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222152
BIST
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18:058.087
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|: 0,76%
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|: 28,9250
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|33,00
|137.614.917
|% 10,00
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|FONET
|34,10
|103.397.395
|% 10,00
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|HUBVC
|10,34
|44.741.926
|% 10,00
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|LINK
|231,00
|56.285.296
|% 10,00
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|OZSUB
|27,50
|94.843.878
|% 10,00
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|SODSN
|88,20
|3.752.088
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.081.800.452
|% -10,00
|
|POLTK
|13.657,50
|144.471.083
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|344.434.678
|% -10,00
|
|SNPAM
|174,90
|16.339.706
|% -9,98
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|THYAO
|262,00
|10.598.116.441
|% 0,48
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|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|SASA
|53,55
|3.673.797.912
|% 2,39
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|TUPRS
|154,10
|3.293.086.753
|% 0,52
|
|EKGYO
|7,49
|1.681.588.189
|% 1,90
|
|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|ODAS
|11,29
|1.685.948.034
|% 4,44
|
|ZOREN
|5,01
|596.730.131
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,9105
|28,9233
|% 0,09
|
|Euro
|31,2906
|31,3080
|% -0,49
|
|Sterlin
|36,3509
|36,5332
|% -0,72
|
|Frank
|32,9683
|33,1669
|% -0,42
|
|Riyal
|7,6862
|7,7247
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,50
|24,54
|% 0,66
|
|Platin
|920,19
|921,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,96
|979,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,28
|78,28
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.025,14
|2.025,44
|% 0,66
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