***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 25.352.312 23.304.942Satışların Maliyeti13 -19.955.403 -19.416.887TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.396.909 3.888.055BRÜT KAR (ZARAR)5.396.909 3.888.055Genel Yönetim Giderleri-981.514 -946.963Pazarlama Giderleri-1.200.873 -1.147.557Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 1.927.651 1.088.023Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -394.609 -369.002ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.747.564 2.512.556FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.747.564 2.512.556Finansman Gelirleri15 350.571 264.432Finansman Giderleri15 -4.359.195 -2.327.317SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)738.940 449.671Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri212.245 -161.031Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -313.098 -132.177Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 525.343 -28.854SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)951.185 288.640DÖNEM KARI (ZARARI)951.185 288.640Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-22.500 493Ana Ortaklık Payları973.685 288.147Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 17 0,07380000 0,02180000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.584.538 757.254Dönem Karı (Zararı)951.185 288.640Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)951.185 288.640Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.324.158 2.070.268Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 446.978 293.115Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 -89.135 -18.868Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -89.135 -18.868Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 92.303 116.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 92.303 116.896Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4 1.468.662 1.459.075Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -525.343 161.032Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler59.018Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -69.307İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.665.028 -1.192.963Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.255.273 -4.291.988İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)18 158.071 -524.432İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -6.413.344 -3.767.556Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.671 94.931İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-191 -21.240İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-32.480 116.171Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -471.358 936.319Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 331.147 1.709.756Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.409.944 27.816İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18 -12.377 8.230İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 2.422.321 19.586Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 154.863Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.898 173.502İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18.361 133.122İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.537 40.380Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 75.822 -594.339İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler100.600 751.040Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)177.342 -41.014Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-76.742 792.054Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.389.685 1.165.945Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -98.907 -156.276Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -95.946 -252.415YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.031.376 -1.295.553Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 69.307Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.100.683 -1.371.553Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)76.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI993.727 2.533.372Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 1.820.679 3.554.810Ödenen Faiz-826.952 -1.031.948Alınan Faiz10.510YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.622.187 1.995.073Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi770 5.970NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -1.621.417 2.001.043DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.824.175 608.304DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.202.758 2.609.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.202.758 5.824.175Ticari Alacaklar31.614.645 25.270.237İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 1.517.469 1.675.540İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 30.097.176 23.594.697Diğer Alacaklar531.992 499.321İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.120 7.929İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar523.872 491.392Stoklar6 12.803.982 12.332.624Peşin Ödenmiş Giderler11 723.759 1.055.366Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar127.717Diğer Dönen Varlıklar41.410 218.752ARA TOPLAM49.918.546 45.328.192TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR49.918.546 45.328.192DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 27.619.947 25.100.000Maddi Duran Varlıklar8 10.635.144 12.360.420Kullanım Hakkı Varlıkları8 4.761.270 4.904.790Maddi Olmayan Duran Varlıklar222.416 219.862Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar222.416 219.862Peşin Ödenmiş Giderler11 5.906 5.446Ertelenmiş Vergi Varlığı16 3.681.954 2.986.012TOPLAM DURAN VARLIKLAR46.926.637 45.576.530TOPLAM VARLIKLAR96.845.183 90.904.722KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 13.158.030 8.197.040Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 10.267.395 9.797.123Ticari Borçlar27.154.841 24.744.897İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 12.377İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 27.154.841 24.732.520Diğer Borçlar381.555 359.657İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33.270 14.909İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar348.285 344.748Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 95.081 19.259Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 312.845 536.508Kısa Vadeli Karşılıklar1.867.260 1.760.721Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.548.398 1.441.859Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 318.862 318.862Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler500.551 577.293ARA TOPLAM53.737.558 45.992.498TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.737.558 45.992.498UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 17.015.268 19.984.141Uzun Vadeli Karşılıklar2.470.475 2.380.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 2.470.475 2.380.086Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 3.508.937 3.348.069TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.994.680 25.712.296TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER76.732.238 71.704.794ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.099.937 19.029.100Ödenmiş Sermaye12 13.202.124 13.202.124Geri Alınmış Paylar (-)12 -239.432 -239.432Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.169.090 11.208.028Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.169.090 11.208.028Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 12.094.482 12.094.482Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -925.392 -886.454Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.278 1.893Yabancı Para Çevrim Farkları2.278 1.893Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 274.362 274.362Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-5.282.170 -9.061.073Net Dönem Karı veya Zararı973.685 3.643.198Kontrol Gücü Olmayan Paylar12 13.008 170.828TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.112.945 19.199.928TOPLAM KAYNAKLAR96.845.183 90.904.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.016.474 887.598 17.262.304 9.680 17.271.984Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-776.831 -776.831 -776.831Düzeltmelerden Sonraki Tutar13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.793.305 887.598 16.485.473 9.680 16.495.153Transferler887.598 -887.598Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-137.163 2.985 288.147 153.969 3.478 157.447Dönem Karı (Zararı)288.147 288.147 493 288.640Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-137.163 2.985 -134.178 2.985 -131.193Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler76.000 76.000Dönem Sonu Bakiyeler12 13.202.124 -239.432 12.748.256 -731.293 2.985 274.362 -8.905.707 288.147 16.639.442 89.158 16.728.600Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 13.202.124 -239.432 12.094.482 -886.454 1.893 274.362 -9.061.073 3.643.198 19.029.100 170.828 19.199.928Transferler3.643.198 -3.643.198Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-38.938 385 973.685 935.132 -22.115 913.017Dönem Karı (Zararı)973.685 973.685 -22.500 951.185Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-38.938 385 -38.553 385 -38.168Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)135.705 135.705 -135.705 0Dönem Sonu Bakiyeler12 13.202.124 -239.432 12.094.482 -925.392 2.278 274.362 -5.282.170 973.685 20.099.937 13.008 20.112.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)951.185 288.640DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-38.938 -137.163Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-48.673 -171.455Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.735 34.292Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9.735 34.292Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar770 5.970Yabancı Para Çevrim Farkları770 5.970DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-38.168 -131.193TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)913.017 157.447Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-22.114 3.478Ana Ortaklık Payları935.131 153.969http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850174BIST