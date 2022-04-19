***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.04.2022 16:20
***SARKY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Turgay Şohoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022064
BIST
17:392.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,28
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:3914,6689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0323
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:3915,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0483
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:39921,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -10,13
|Açılış
|: 921,25
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
921,25
BIST En Aktif Hisseler17:39
|DAGHL
|19,29
|10.097.204
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.615.219
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.955.901
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|273.227.164
|% 9,80
|
|YATAS
|15,94
|282.875.657
|% 8,81
|
|ISGYO
|11,07
|54.495.226
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.876.650
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|61.186.550
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.224.008
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,49
|35.923.218
|% -9,11
|
|THYAO
|38,20
|3.569.216.617
|% 1,49
|
|GARAN
|14,29
|3.312.865.138
|% -0,90
|
|KRDMD
|16,25
|2.553.845.618
|% 0,68
|
|YKBNK
|5,26
|2.457.031.800
|% 0,38
|
|TUPRS
|255,30
|2.074.753.772
|% 1,51
|
|ODAS
|2,52
|1.380.251.109
|% 5,88
|
|YKBNK
|5,26
|2.457.031.800
|% 0,38
|
|TSKB
|2,02
|932.431.060
|% 1,00
|
|EKGYO
|2,90
|1.051.292.110
|% 0,00
|
|HALKB
|6,04
|1.467.985.422
|% 2,55
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6644
|14,6689
|% 0,22
|
|Euro
|15,8320
|15,8423
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,0081
|19,1035
|% 0,10
|
|Frank
|15,4139
|15,5068
|% -0,11
|
|Riyal
|3,8987
|3,9182
|% 0,36
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-26,28
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-7,37
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,18
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,26
|
|B. Petrol
|108
|108
|-5,00
|