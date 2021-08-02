***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
02.08.2021 17:33
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 20/05/2021 21/05/2021 10332
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954184
BIST
17:451.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.406
En Düşük
1.395
17:458,3589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0792
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
17:459,9606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0759
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
17:45487,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,77
|Açılış
|: 487,46
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler17:45
|IDGYO
|3,30
|75.008.852
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.491.248
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|24.644.342
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|15.505.899
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.666.315
|% -9,97
|
|KARSN
|4,12
|806.702.129
|% -9,85
|
|KARYE
|9,86
|115.135.739
|% -9,54
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KUYAS
|2,65
|137.743.694
|% -7,67
|
|GARAN
|8,58
|890.359.954
|% 0,70
|
|KARSN
|4,12
|806.702.129
|% -9,85
|
|ASELS
|15,94
|714.292.280
|% 2,77
|
|YKBNK
|2,41
|596.906.107
|% 0,84
|
|THYAO
|12,91
|523.280.106
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,41
|596.906.107
|% 0,84
|
|KARSN
|4,12
|806.702.129
|% -9,85
|
|EKGYO
|1,82
|340.493.393
|% 0,00
|
|ODAS
|1,32
|232.153.285
|% -1,07
|
|CEMAS
|1,36
|221.654.928
|% 3,03
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3554
|8,3589
|% -0,94
|
|Euro
|9,9033
|9,9606
|% -0,76
|
|Sterlin
|11,5896
|11,6477
|% -0,91
|
|Frank
|9,2048
|9,2602
|% -0,79
|
|Riyal
|2,2225
|2,2337
|% -0,92
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,55
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-4,57
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|-1,02
|