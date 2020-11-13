***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Tebliği (Tebliğ N 2020/5) ile açılan soruşturma sonucunda 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı Polietilen Tereftalat Cips (Polyester PET Cips) ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük getirilmiştir.13/11/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre ek mali yükümlülük birinci yıl 60 ABD Doları/ton, ikinci yıl 58 ABD Doları/ton ve üçüncü yıl 56 ABD Doları/ton şeklinde belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888383BIST