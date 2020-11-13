***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2020 12:24
***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Tebliği (Tebliğ N 2020/5) ile açılan soruşturma sonucunda 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı Polietilen Tereftalat Cips (Polyester PET Cips) ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük getirilmiştir.
13/11/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre ek mali yükümlülük birinci yıl 60 ABD Doları/ton, ikinci yıl 58 ABD Doları/ton ve üçüncü yıl 56 ABD Doları/ton şeklinde belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888383
BIST
12:531.290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 18,08
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.291
En Düşük
1.273
12:537,6119
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0769
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
12:539,0141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0837
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:53461,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,00
|Açılış
|: 461,90
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:51
|SEYKM
|13,97
|13.196.273
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|45.109.184
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.974.910
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.275.370
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|67.826.355
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|GARAN
|8,77
|2.037.907.011
|% 1,62
|
|KRDMD
|4,32
|1.958.646.768
|% 4,10
|
|AKBNK
|6,29
|687.940.114
|% 0,80
|
|PETKM
|4,75
|639.668.346
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,83
|614.749.687
|% 2,17
|
|KRDMD
|4,32
|1.958.646.768
|% 4,10
|
|GARAN
|8,77
|2.037.907.011
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,83
|614.749.687
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,90
|330.421.542
|% 1,06
|
|ODAS
|3,64
|513.252.079
|% -0,82
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6077
|7,6137
|% -0,98
|
|Euro
|8,9992
|9,0107
|% -0,96
|
|Sterlin
|10,0454
|10,0957
|% -0,15
|
|Frank
|8,3365
|8,3868
|% -0,39
|
|Riyal
|2,0333
|2,0435
|% -0,56
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|4,53
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|-30,54
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-14,77
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,39
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|-0,45
|