***SDTTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2023 11:37
***SDTTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SDTTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128036
BIST
11:405.013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -18,49
|Açılış
|: 5.065
|
|Önceki Kapanış
|: 5.032
|
5.074
En Düşük
5.002
11:4019,0977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0467
|Açılış
|: 19,3380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3550
|
19,2443
En Düşük
18,9751
11:4020,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0730
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,7334
En Düşük
20,4199
11:401.208,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,43
|Açılış
|: 1.208,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.204,71
BIST En Aktif Hisseler11:40
|BVSAN
|72,70
|263.124.539
|% 9,98
|
|AKFYE
|20,96
|3.074.585.488
|% 9,97
|
|DERIM
|10,04
|9.975.921
|% 9,97
|
|SANEL
|17,56
|14.160.360
|% 9,96
|
|SUWEN
|55,25
|25.518.897
|% 9,95
|
|PAMEL
|252,00
|33.325.559
|% -10,00
|
|CANTE
|52,60
|215.518.879
|% -9,93
|
|EMKEL
|9,75
|50.943.888
|% -9,13
|
|EPLAS
|42,12
|36.333.419
|% -7,87
|
|ONCSM
|149,90
|31.752.621
|% -5,72
|
|AKFYE
|20,96
|3.074.585.488
|% 9,97
|
|ASTOR
|61,25
|1.862.645.014
|% -4,15
|
|EREGL
|37,48
|1.662.153.297
|% 1,02
|
|KOZAL
|22,16
|1.319.943.866
|% 0,27
|
|GOKNR
|24,70
|1.073.285.733
|% 0,90
|
|AKFYE
|20,96
|3.074.585.488
|% 9,97
|
|EKGYO
|7,00
|662.720.197
|% 1,45
|
|KATMR
|1,31
|110.380.792
|% -3,68
|
|KOZAL
|22,16
|1.319.943.866
|% 0,27
|
|KLGYO
|2,79
|153.703.558
|% 5,28
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0864
|19,0977
|% 0,25
|
|Euro
|20,5635
|20,5753
|% 0,36
|
|Sterlin
|23,3267
|23,4437
|% 0,43
|
|Frank
|20,7368
|20,8617
|% 0,51
|
|Riyal
|5,0675
|5,0930
|% 0,22
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|-9,89
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|8.193
|8.317
|-63,00
|
|Tam
|8.166
|8.249
|-90,00
|
|Yarım
|4.003
|4.037
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.001
|2.018
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,15
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,99
|74,99
|0,40
|