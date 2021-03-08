***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.03.2021 09:16
***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915762
BIST
10:371.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,61
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.553
En Düşük
1.546
10:377,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0301
|Açılış
|: 7,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,5740
En Düşük
7,4989
10:378,9942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
9,0058
En Düşük
8,8190
10:37413,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,01
|Açılış
|: 413,30
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler10:37
|TRILC
|12,10
|35.272
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|15.350.878
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.251.718
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|PAMEL
|33,00
|3.683.726
|% -5,71
|
|SONME
|81,40
|656.678
|% -5,57
|
|DAGHL
|15,51
|1.565.112
|% -4,26
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|KOZAL
|132,30
|399.416.155
|% 2,64
|
|PETKM
|6,10
|251.277.687
|% 1,33
|
|GARAN
|9,27
|220.588.337
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,44
|205.040.292
|% -0,81
|
|THYAO
|14,67
|185.587.475
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,44
|205.040.292
|% -0,81
|
|PETKM
|6,10
|251.277.687
|% 1,33
|
|CEMAS
|1,60
|50.678.408
|% 1,91
|
|SKBNK
|1,41
|42.466.254
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,47
|96.032.921
|% 1,46
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5593
|7,5621
|% 0,40
|
|Euro
|8,9832
|8,9942
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,4283
|10,4806
|% 0,29
|
|Frank
|8,0864
|8,1351
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0127
|2,0228
|% 0,55
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|1,23
|
|Altın Gr.
|413
|413
|2,06
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,08
|
|B. Petrol
|70,56
|70,56
|1,20
|