***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.03.2020 tarih ve 2020/018 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ileGaziantep'te bulunan Güneydoğu Anadolu Bölge Şubesinin kapatılması için BDDK'ya başvuruda bulunulmasına, tescil ve ilan işlemleri için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824357BIST