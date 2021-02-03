***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK22116 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 03.02.2021Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,52Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK22116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 25.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 46.000.000İhraç Fiyatı 0,96484Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.02.2021Kayıt Tarihi 02.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 46.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK22116 Isın kodlu bononun itfası 46.000.000 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907189BIST