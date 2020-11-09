***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2020 16:31
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887186
BIST
10:101.223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -8,75
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.228
En Düşük
1.219
10:108,2695
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 0,2170
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,3887
En Düşük
8,0372
10:109,7882
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,2729
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
9,9237
En Düşük
9,4898
10:10503,95
En Yüksek
|Değişim
|: 4,33%
|| 20,94
|Açılış
|: 503,95
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler10:08
|DIRIT
|3,63
|1.346.625
|% 10,00
|
|BMELK
|14,76
|467.184
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|875.259
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|6.316.041
|% 9,97
|
|EMNIS
|24,52
|227.766
|% 9,96
|
|AVHOL
|5,07
|292.189
|% -9,95
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|EUYO
|7,62
|1.161.471
|% -9,93
|
|KERVN
|0,86
|120.108
|% -9,47
|
|THYAO
|11,52
|547.845.093
|% 7,87
|
|GARAN
|7,36
|193.248.035
|% -1,60
|
|PGSUS
|52,60
|172.660.756
|% 8,28
|
|TCELL
|15,41
|169.830.949
|% -5,81
|
|TAVHL
|16,86
|131.060.990
|% 5,71
|
|THYAO
|11,52
|547.845.093
|% 7,87
|
|YKBNK
|2,42
|71.689.136
|% -2,02
|
|GARAN
|7,36
|193.248.035
|% -1,60
|
|ODAS
|3,52
|82.150.293
|% -1,40
|
|GSRAY
|4,07
|83.124.622
|% 6,27
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2464
|8,2626
|% 2,61
|
|Euro
|9,7524
|9,7733
|% 2,71
|
|Sterlin
|10,9191
|10,9739
|% 3,36
|
|Frank
|9,0519
|9,1065
|% 3,14
|
|Riyal
|2,2071
|2,2182
|% 3,10
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|22,90
|
|Altın Gr.
|506
|506
|22,72
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,22
|
|B. Petrol
|42,31
|42,31
|-0,09
|
Seans Raporu
10:08
daha fazla
-
10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, YKBNK, EREGL
-
10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TAVHL
-
10:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 04 kaybederek (% -0.91 ) 1, 097
-
10:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, MERIT, ARSAN, SNKRN, EMNIS, MARKA, BMELK, DIRIT, UZERB, YAPRK
-
10:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, EUYO, MEGAP, MEGAP, AVHOL