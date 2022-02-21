***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
21.02.2022 18:38
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 26.214.644.330 21.027.099.075
Satışların Maliyeti
20 -24.043.363.743 -19.490.961.819
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.171.280.587 1.536.137.256
BRÜT KAR (ZARAR)
2.171.280.587 1.536.137.256
Genel Yönetim Giderleri
21-22 -196.254.401 -155.162.924
Pazarlama Giderleri
21-22 -898.765.130 -737.156.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 964.661.458 688.965.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -999.121.543 -681.024.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.041.800.971 651.759.513
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 203.755.161 174.802.829
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -78.541 -122.937
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.245.477.591 826.439.405
Finansman Giderleri
25 -13.752.407 -71.723.734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.231.725.184 754.715.671
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-309.007.578 -167.917.275
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -312.272.545 -175.516.938
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 3.264.967 7.599.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
922.717.606 586.798.396
DÖNEM KARI (ZARARI)
922.717.606 586.798.396
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.531 2.768
Ana Ortaklık Payları
922.713.075 586.795.628
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 27 1,48600000 0,94500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
186.872.959 498.992.170
Dönem Karı (Zararı)
922.717.606 586.798.396
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
922.717.606 586.798.396
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
198.368.864 231.654.721
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12-13 81.570.351 73.661.652
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6-7 12.259.807 15.211.379
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16-17 26.166.395 17.492.593
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-180.967.555 -93.035.624
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -190.183.149 -158.627.523
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 9.215.594 65.591.899
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 14.823.810 -11.170.101
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 309.007.578 167.917.275
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -5.532.755 -8.850.321
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17-18 -58.958.767 70.427.868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-617.480.084 -76.358.688
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.404.039.514 -861.704.779
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-18 -9.628.550 14.438.611
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -140.670.975 -421.451.765
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -5.191.714 -1.326.786
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.925.831.695 1.215.031.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -21.414.173 -19.944.662
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -6.871.931 7.672.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-16-18 44.505.078 -9.073.344
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
503.606.386 742.094.429
Ödenen Faiz
25 -9.215.594 -65.591.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -23.687.635 -12.097.613
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -283.830.198 -165.412.747
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
35.860.632 -2.859.281
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-13 6.959.149 10.422.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11-13 -161.750.307 -184.061.910
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 468.641 12.153.013
Alınan Faiz
24 190.183.149 158.627.523
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.619.943 -305.176.695
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 86.394.475 55.516.377
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -55.516.377 -245.795.114
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.928.041 -9.319.558
Ödenen Temettüler
19 -105.570.000 -105.578.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
138.113.648 190.956.194
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
138.113.648 190.956.194
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.283.481.599 1.092.525.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.421.595.247 1.283.481.599
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.421.595.247 1.283.481.599
Ticari Alacaklar
7.612.022.958 5.375.805.509
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-28 8.296.333 434.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.603.726.625 5.375.370.848
Diğer Alacaklar
199.856.202 126.954.496
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 199.856.202 126.954.496
Stoklar
8 2.320.562.665 2.179.891.690
Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.301.231 10.109.517
Diğer Dönen Varlıklar
18 106.357.823 81.467.879
ARA TOPLAM
11.675.696.126 9.057.710.690
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.675.696.126 9.057.710.690
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 1.205.285 1.193.289
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 37.434.632 38.529.505
Maddi Duran Varlıklar
11 847.958.918 758.599.771
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 17.516.598 27.451.072
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.624.532 32.669.411
Şerefiye
14 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.430.131 1.475.010
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 95.552.073 70.496.592
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.032.292.038 928.939.640
TOPLAM VARLIKLAR
12.707.988.164 9.986.650.330
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 96.322.516 64.835.934
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.975.209 3.368.822
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.975.209 3.368.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
92.347.307 61.467.112
Banka Kredileri
5 86.394.475 55.516.377
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.952.832 5.950.735
Ticari Borçlar
7.776.102.496 5.991.009.249
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-28 141.052.226 128.075.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 7.635.050.270 5.862.933.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 50.872.862 57.345.817
Diğer Borçlar
33.043.108 29.641.180
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-28 94.991 194.911
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 32.948.117 29.446.269
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 8.471.509 15.343.440
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 61.159.836 32.717.489
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.965.367 3.523.812
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.965.367 3.523.812
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 148.877.251 93.498.991
ARA TOPLAM
8.178.814.945 6.287.915.912
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.178.814.945 6.287.915.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 11.831.719 22.368.244
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.470.289 11.051.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.470.289 11.051.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.361.430 11.316.359
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.361.430 11.316.359
Uzun Vadeli Karşılıklar
80.836.123 56.174.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 80.836.123 56.174.125
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 69.931.722 52.666.166
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
162.599.564 131.208.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.341.414.509 6.419.124.447
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.366.555.749 3.567.512.402
Ödenmiş Sermaye
19 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-82.310.237 -64.210.509
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.310.237 -64.210.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -82.310.237 -64.210.509
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 192.853.288 185.255.288
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 2.712.299.623 2.238.671.995
Net Dönem Karı veya Zararı
922.713.075 586.795.628
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 17.906 13.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.366.573.655 3.567.525.883
TOPLAM KAYNAKLAR
12.707.988.164 9.986.650.330
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651
Transferler
40.068.912 549.256.630 -589.325.542 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.444.747 586.795.628 582.350.881 2.751 582.353.632
Kar Payları
-105.570.000 -105.570.000 -8.400 -105.578.400
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -64.210.509 185.255.288 2.238.671.995 586.795.628 3.567.512.402 13.481 3.567.525.883
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -64.210.509 185.255.288 2.238.671.995 586.795.628 3.567.512.402 13.481 3.567.525.883
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.598.000 473.627.628 -481.225.628 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.099.728 922.713.075 904.613.347 4.425 904.617.772
Kar Payları
19 -105.570.000 -105.570.000 0 -105.570.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -82.310.237 192.853.288 2.712.299.623 922.713.075 4.366.555.749 17.906 4.366.573.655
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
922.717.606 586.798.396
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.099.834 -4.444.764
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -22.624.792 -5.555.955
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.524.958 1.111.191
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.524.958 1.111.191
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.099.834 -4.444.764
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
904.617.772 582.353.632
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 4.425 2.751
Ana Ortaklık Payları
904.613.347 582.350.881
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003247
BIST