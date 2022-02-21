***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 26.214.644.330 21.027.099.075Satışların Maliyeti20 -24.043.363.743 -19.490.961.819TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.171.280.587 1.536.137.256BRÜT KAR (ZARAR)2.171.280.587 1.536.137.256Genel Yönetim Giderleri21-22 -196.254.401 -155.162.924Pazarlama Giderleri21-22 -898.765.130 -737.156.727Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 964.661.458 688.965.922Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -999.121.543 -681.024.014ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.041.800.971 651.759.513Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 203.755.161 174.802.829Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -78.541 -122.937FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.245.477.591 826.439.405Finansman Giderleri25 -13.752.407 -71.723.734SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.231.725.184 754.715.671Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-309.007.578 -167.917.275Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -312.272.545 -175.516.938Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 3.264.967 7.599.663SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)922.717.606 586.798.396DÖNEM KARI (ZARARI)922.717.606 586.798.396Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.531 2.768Ana Ortaklık Payları922.713.075 586.795.628Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 27 1,48600000 0,94500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI186.872.959 498.992.170Dönem Karı (Zararı)922.717.606 586.798.396Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)922.717.606 586.798.396Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler198.368.864 231.654.721Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12-13 81.570.351 73.661.652Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6-7 12.259.807 15.211.379Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16-17 26.166.395 17.492.593Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-180.967.555 -93.035.624Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -190.183.149 -158.627.523Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 9.215.594 65.591.899Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6 14.823.810 -11.170.101Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 309.007.578 167.917.275Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -5.532.755 -8.850.321Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler17-18 -58.958.767 70.427.868İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-617.480.084 -76.358.688Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.404.039.514 -861.704.779Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7-18 -9.628.550 14.438.611Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -140.670.975 -421.451.765Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -5.191.714 -1.326.786Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.925.831.695 1.215.031.767Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 -21.414.173 -19.944.662Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 -6.871.931 7.672.270İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-16-18 44.505.078 -9.073.344Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları503.606.386 742.094.429Ödenen Faiz25 -9.215.594 -65.591.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -23.687.635 -12.097.613Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -283.830.198 -165.412.747YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI35.860.632 -2.859.281Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11-13 6.959.149 10.422.093Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11-13 -161.750.307 -184.061.910Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 468.641 12.153.013Alınan Faiz24 190.183.149 158.627.523FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-84.619.943 -305.176.695Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 86.394.475 55.516.377Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -55.516.377 -245.795.114Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.928.041 -9.319.558Ödenen Temettüler19 -105.570.000 -105.578.400YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)138.113.648 190.956.194NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)138.113.648 190.956.194DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.283.481.599 1.092.525.405DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.421.595.247 1.283.481.599Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.421.595.247 1.283.481.599Ticari Alacaklar7.612.022.958 5.375.805.509İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-28 8.296.333 434.661İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 7.603.726.625 5.375.370.848Diğer Alacaklar199.856.202 126.954.496İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-28 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 199.856.202 126.954.496Stoklar8 2.320.562.665 2.179.891.690Peşin Ödenmiş Giderler9 15.301.231 10.109.517Diğer Dönen Varlıklar18 106.357.823 81.467.879ARA TOPLAM11.675.696.126 9.057.710.690TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.675.696.126 9.057.710.690DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 1.205.285 1.193.289Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 37.434.632 38.529.505Maddi Duran Varlıklar11 847.958.918 758.599.771Kullanım Hakkı Varlıkları12 17.516.598 27.451.072Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.624.532 32.669.411Şerefiye14 31.194.401 31.194.401Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.430.131 1.475.010Ertelenmiş Vergi Varlığı26 95.552.073 70.496.592TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.032.292.038 928.939.640TOPLAM VARLIKLAR12.707.988.164 9.986.650.330KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 96.322.516 64.835.934İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.975.209 3.368.822Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 3.975.209 3.368.822İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar92.347.307 61.467.112Banka Kredileri5 86.394.475 55.516.377Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 5.952.832 5.950.735Ticari Borçlar7.776.102.496 5.991.009.249İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-28 141.052.226 128.075.497İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 7.635.050.270 5.862.933.752Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 50.872.862 57.345.817Diğer Borçlar33.043.108 29.641.180İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-28 94.991 194.911İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 32.948.117 29.446.269Devlet Teşvik ve Yardımları15 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 8.471.509 15.343.440Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 61.159.836 32.717.489Kısa Vadeli Karşılıklar3.965.367 3.523.812Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.965.367 3.523.812Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 148.877.251 93.498.991ARA TOPLAM8.178.814.945 6.287.915.912TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.178.814.945 6.287.915.912UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 11.831.719 22.368.244İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.470.289 11.051.885Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.470.289 11.051.885İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.361.430 11.316.359Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 5.361.430 11.316.359Uzun Vadeli Karşılıklar80.836.123 56.174.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 80.836.123 56.174.125Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 69.931.722 52.666.166TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER162.599.564 131.208.535TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.341.414.509 6.419.124.447ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.366.555.749 3.567.512.402Ödenmiş Sermaye19 621.000.000 621.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-82.310.237 -64.210.509Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-82.310.237 -64.210.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -82.310.237 -64.210.509Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 192.853.288 185.255.288Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 2.712.299.623 2.238.671.995Net Dönem Karı veya Zararı922.713.075 586.795.628Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 17.906 13.481TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.366.573.655 3.567.525.883TOPLAM KAYNAKLAR12.707.988.164 9.986.650.330Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651Transferler40.068.912 549.256.630 -589.325.542 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.444.747 586.795.628 582.350.881 2.751 582.353.632Kar Payları-105.570.000 -105.570.000 -8.400 -105.578.400Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -64.210.509 185.255.288 2.238.671.995 586.795.628 3.567.512.402 13.481 3.567.525.883Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -64.210.509 185.255.288 2.238.671.995 586.795.628 3.567.512.402 13.481 3.567.525.883Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler7.598.000 473.627.628 -481.225.628 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.099.728 922.713.075 904.613.347 4.425 904.617.772Kar Payları19 -105.570.000 -105.570.000 0 -105.570.000Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -82.310.237 192.853.288 2.712.299.623 922.713.075 4.366.555.749 17.906 4.366.573.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)922.717.606 586.798.396DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-18.099.834 -4.444.764Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -22.624.792 -5.555.955Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.524.958 1.111.191Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi4.524.958 1.111.191Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.099.834 -4.444.764TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)904.617.772 582.353.632Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 4.425 2.751Ana Ortaklık Payları904.613.347 582.350.881http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003247BIST