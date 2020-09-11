***SELGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
11.09.2020 09:55
***SELGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler SELGD
İlgili Şirket Ünvanı SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 11.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 11.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 65.715,606
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı A1 Capital Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 14.09.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 15.09.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SELGD-TR.pdf
EK: 2 SELGD-ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874558
BIST
12:381.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
12:387,4702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4719
En Düşük
7,4368
12:388,8727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0673
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8727
En Düşük
8,7908
12:38467,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,86
|Açılış
|: 467,03
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,36
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler12:38
|DNISI
|6,82
|2.018.318
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.506,40
|245.543
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|97.066
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|598.826
|% 10,00
|
|LKMNH
|11,78
|77.734.037
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,88
|11.444.044
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|5.972.392
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|6.168.878
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|4.747.323
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|233.856
|% -9,66
|
|THYAO
|10,95
|539.813.202
|% 1,77
|
|PETKM
|4,20
|431.459.175
|% -1,41
|
|IHLGM
|1,52
|390.837.245
|% 4,83
|
|SKBNK
|1,54
|380.285.284
|% 1,99
|
|PGSUS
|47,42
|346.619.216
|% 3,09
|
|IHLGM
|1,52
|390.837.245
|% 4,83
|
|SKBNK
|1,54
|380.285.284
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,07
|244.576.177
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|244.692.776
|% 3,20
|
|PETKM
|4,20
|431.459.175
|% -1,41
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4677
|7,4702
|% 0,29
|
|Euro
|8,8667
|8,8727
|% 0,76
|
|Sterlin
|9,5237
|9,5715
|% 0,12
|
|Frank
|8,1883
|8,2377
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9855
|1,9955
|% 0,29
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|0,60
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,85
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.082
|3.159
|-19,55
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,46
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|39,99
|39,99
|-0,07
|