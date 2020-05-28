***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 18:27
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
KONKA VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 1.DÖNEMİNE AİT GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN EKİ OLARAK VERİLEN GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847419
BIST
18:00105.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 463,92
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0483
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
18:007,5401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0803
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5445
En Düşük
7,4416
18:00377,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 5,38
|Açılış
|: 377,75
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.675.900
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.861.942
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|206.855
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|316.312.099
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3809
|8,4229
|% 1,21
|
|Frank
|7,0340
|7,0764
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8102
|1,8192
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|12,77
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,31
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.481
|34,10
|
|Tam
|2.520
|2.557
|46,40
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|17,10
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,60
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,37
|35,37
|0,77
|