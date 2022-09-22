***SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.09.2022 09:10
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E % 34,01357 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,914 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SEYKM.E % 9,88886 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,914 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064608
BIST
10:173.263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 17,09
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.264
En Düşük
3.237
10:1718,3646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0376
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3822
En Düşük
18,3174
10:1718,1443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1153
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,1618
En Düşük
18,0126
10:17979,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,19
|Açılış
|: 979,33
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
987,89
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler10:14
|CRDFA
|3,71
|16.661.694
|% 9,76
|
|ULUSE
|128,00
|8.713.809
|% 7,74
|
|EGGUB
|72,00
|47.763.011
|% 7,54
|
|AKSEN
|31,86
|149.638.792
|% 7,27
|
|SMRTG
|55,25
|96.468.135
|% 6,45
|
|ISGYO
|11,23
|1.992.696
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|16.772.130
|% -9,78
|
|SKBNK
|2,85
|103.174.540
|% -8,65
|
|PINSU
|7,41
|2.613.285
|% -7,61
|
|AKENR
|2,55
|6.452.262
|% -5,20
|
|THYAO
|69,50
|289.918.112
|% -0,36
|
|EKGYO
|3,90
|260.819.164
|% 0,00
|
|ASELS
|31,08
|162.202.217
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,39
|152.285.374
|% -1,13
|
|AKSEN
|31,86
|149.638.792
|% 7,27
|
|EKGYO
|3,90
|260.819.164
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,85
|103.174.540
|% -8,65
|
|ZOREN
|3,83
|81.057.460
|% -3,28
|
|DOHOL
|5,15
|94.678.352
|% -0,77
|
|HALKB
|8,02
|125.272.666
|% -0,37
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3571
|18,3691
|% 0,23
|
|Euro
|18,0948
|18,1099
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,5409
|20,6440
|% -0,26
|
|Frank
|18,9579
|19,0721
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8651
|4,8895
|% 0,16
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-14,73
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-7,71
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.643
|6.721
|-75,00
|
|Yarım
|3.237
|3.285
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.643
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|-0,12
|
|B. Petrol
|89,76
|89,76
|-0,07
|
Seans Raporu
10:14
daha fazla
-
10:29CRDFA
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 618, 882 adet işlem
-
10:28UNLU
Yüzde 5.83 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 856, 242 adet işlem
-
10:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 25 artarak (% 0.12 ) 3, 524
-
10:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:27
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle SEYKM, ECBYO, ISGYO