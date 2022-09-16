***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2022 10:00
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063495
BIST
18:103.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
0
En Düşük
0
18:1018,2824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2950
En Düşük
18,2446
18:1018,2861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3107
En Düşük
18,2334
18:10974,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,07
|Açılış
|: 974,87
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
974,70
BIST En Aktif Hisseler18:10
|PRDGS
|3,57
|43.620.150
|% 0,00
|
|RUBNS
|17,67
|59.684.801
|% 0,00
|
|KUVVA
|44,04
|3.249.183
|% 0,00
|
|SMRTG
|42,92
|185.224.743
|% 0,00
|
|SUWEN
|30,20
|65.594.548
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,57
|43.620.150
|% 0,00
|
|RUBNS
|17,67
|59.684.801
|% 0,00
|
|KUVVA
|44,04
|3.249.183
|% 0,00
|
|SMRTG
|42,92
|185.224.743
|% 0,00
|
|SUWEN
|30,20
|65.594.548
|% 0,00
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 0,00
|
|THYAO
|74,15
|6.735.126.524
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% 0,00
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2611
|18,2761
|% 0,06
|
|Euro
|18,2618
|18,2786
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,8030
|20,9073
|% -0,41
|
|Frank
|18,8727
|18,9863
|% -0,27
|
|Riyal
|4,8471
|4,8714
|% -0,04
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-4,57
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.614
|6.693
|-19,00
|
|Yarım
|3.223
|3.272
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,17
|91,17
|0,31
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 41 kaybederek (% -2.45 ) 2, 998
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KAPLM, ULUFA, KIMMR, MERKO, IHYAY, IMASM, GRNYO, IHEVA, IHLAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, ISCTR, TSKB, HALKB, ISATR, SKBNK, NTHOL, HKTM, ATSYH, VAKBN
-
17:57
KARSN, IHGZT, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ICBCT, AKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında