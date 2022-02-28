***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.02.2022 18:11
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021 - 30.09.2021 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005188
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0384
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
18:0515,5978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0326
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
18:05849,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 10,92
|Açılış
|: 849,63
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|KAPLM
|47,34
|2.056.332
|% 9,99
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.961.228
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.810.889
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.344.268
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.089.650
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.282.934
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.708.046.562
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.705.930.009
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.547.884.337
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.670.946.591
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.612.008.892
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|906.871.945
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.547.884.337
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|504.838.334
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.708.046.562
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|352.319.123
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8190
|13,8339
|% 0,28
|
|Euro
|15,5272
|15,5978
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,4722
|18,5648
|% 0,14
|
|Frank
|14,9788
|15,0690
|% 0,89
|
|Riyal
|3,6683
|3,6867
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|24,18
|
|Altın Gr.
|849
|849
|10,58
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,86
|0,10
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|3,72
|