***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 -55.768 2.629.590 22.855.850 22.855.850Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 -55.768 2.629.590 22.855.850 22.855.850Transferler30 2.629.590 -2.629.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.299 21.299 21.299Dönem Karı (Zararı)21.299 21.299 21.299Dönem Sonu Bakiyeler16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 2.573.822 21.299 22.877.149 22.877.149Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 24.634.525 24.634.525Transferler30 4.805.101 -4.805.101Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 3.062.459 3.062.459 3.062.459Dönem Karı (Zararı)30 3.062.459 3.062.459 3.062.459Dönem Sonu Bakiyeler16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 7.240.846 3.062.459 30.696.984 30.696.984Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI778.601 2.703.973Dönem Karı (Zararı)41 3.062.459 21.299Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 3.062.459 21.299Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14-17 -409.964 1.023.940Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17 197.283 179.900Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 487.902 729.439Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 487.902 729.439Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 -14.790 139.647Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 5.349 139.647Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -20.139Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34 -129.864 -114.669Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 9.929 33.582Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 87.630 94.177Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -227.423 -242.428Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 -1.002.864Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -1.002.864Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 52.369 89.623İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.972.217 2.047.031Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 890.801 2.142.479Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.656.851 -800.113İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.656.851 -800.113Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.167 281.933İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -12.167 281.933Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -3.124.000 -506.421Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 28.357 464.486Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.577.123 -134.296İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2.451 -30.822İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 2.579.574 -103.474Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 59.681 115.932Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-143.131 -21.283İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -143.131 -21.283Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -251.813 706.523İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-340.217 -202.209Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -352.199 -201.517Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 11.982 -692Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları680.278 3.092.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -70.588 -162.462Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 168.911 -225.835YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.412.676 -2.848.771Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları47 -2.142.479 -2.142.479Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 1.913 10.192Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 1.913 10.192Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-272.110 -716.484Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -268.778 -713.152Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -3.332 -3.332FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.208 -25.346Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18.137 8.236Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 18.137 8.236Ödenen Faiz37 -9.929 -33.582YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.625.867 -170.144NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.625.867 -170.144DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 2.339.081 832.265DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 713.214 662.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 713.214 2.339.081Finansal Yatırımlar47 5.392.186 3.137.645Ticari Alacaklar7 7.858.875 6.462.503İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.858.875 6.462.503Diğer Alacaklar9 1.000.419 988.252İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.000.419 988.252Stoklar10 11.345.204 8.221.204Peşin Ödenmiş Giderler12 1.865.690 1.894.047İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.865.690 1.894.047Diğer Dönen Varlıklar29 3.257.559 2.905.360İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 3.257.559 2.905.360ARA TOPLAM31.433.147 25.948.092TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.433.147 25.948.092DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 2.727.697 2.727.697Maddi Duran Varlıklar14 8.210.251 8.135.424Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 53.547 55.460Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 53.547 55.460Ertelenmiş Vergi Varlığı40 140.382 192.751TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.131.877 11.111.332TOPLAM VARLIKLAR42.565.024 37.059.424KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 32.219 14.082İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 32.219 14.082Ticari Borçlar6,7 4.820.987 2.156.234İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 3.960 6.411İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.817.027 2.149.823Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 556.394 496.713Diğer Borçlar9 91.299 234.430İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 91.299 234.430Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 4.765.744 5.017.557İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 4.765.744 5.017.557Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 516.550 347.639Kısa Vadeli Karşılıklar25 313.439 307.199Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 308.416 282.037Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 5.023 25.162Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 11.982ARA TOPLAM11.108.614 8.573.854TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.108.614 8.573.854UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar25 759.426 851.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 759.426 851.045TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER759.426 851.045TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.868.040 9.424.899ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.696.984 27.634.525Ödenmiş Sermaye30 16.000.000 16.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 3.076.932 3.076.932Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 203.257 203.257Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 203.257 203.257Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 203.257 203.257Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.113.490 1.113.490Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 7.240.846 2.435.745Net Dönem Karı veya Zararı41 3.062.459 4.805.101TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.696.984 27.634.525TOPLAM KAYNAKLAR42.565.024 37.059.424Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 11.847.954 6.058.376Satışların Maliyeti31 -7.735.352 -4.470.123TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.112.602 1.588.253BRÜT KAR (ZARAR)4.112.602 1.588.253Genel Yönetim Giderleri28-33 -546.876 -387.365Pazarlama Giderleri28-33 -730.434 -726.539Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 758.496 495.524Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -1.006.407 -880.667ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.587.381 89.206Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 1.004.539TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -39.133 20.300FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.552.787 109.506Finansman Gelirleri37 117.365 34.999Finansman Giderleri37 -33.899 -33.582SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.636.253 110.923Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-573.794 -89.624Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -521.426Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -52.368 -89.624SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.062.459 21.299DÖNEM KARI (ZARARI)3.062.459 21.299Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.062.459 21.299Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.062.459 21.299Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.062.459 21.299http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847842BIST