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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.03.2021 18:32



***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Daveti Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 02.03.2021
Genel Kurul Tarihi 09.04.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir MANİSA
İlçe TURGUTLU
Adres TURGUTLU 1.OSB 2007 CAD. NO:5-7 TURGUTLU / MANİSA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyeleri'nin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Şirketimizin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,
8 - İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
9 - Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
11 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKÜMANI 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL GÜNDEM 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 NİSAN 2021 tarihinde saat 10:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Turgutlu 1. Osb. 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu / MANİSA adresinde gerçekleştirilecektir. Toplantı ilanı, vekaletname, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.seyitler.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914587


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Tam 2.702 2.771 16,22  
Yarım 1.306 1.340 7,84  
Çeyrek 655 670 3,93  
Gümüş.Ons 26,44 26,47 -0,04  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,05  
B. Petrol 63,63 63,63 -0,06  
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