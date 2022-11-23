***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.11.2022 22:50
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 23.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12743 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081875
BIST
18:054.854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 73,42
|Açılış
|: 4.804
|
|Önceki Kapanış
|: 4.781
|
4.865
En Düşük
4.728
18:0518,6258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6408
En Düşük
18,5826
18:0519,3956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,3956
En Düşük
19,3406
18:051.048,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.048,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.048,04
|
1.049,37
En Düşük
1.045,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|CMENT
|72,60
|2.757.566
|% 10,00
|
|AYDEM
|22,44
|426.654.221
|% 10,00
|
|EGEEN
|3.935,10
|404.931.321
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,86
|98.313.509
|% 10,00
|
|SILVR
|15,61
|168.931.216
|% -9,98
|
|SMRTG
|122,80
|225.535.428
|% -9,97
|
|ETYAT
|6,87
|9.195.036
|% -8,52
|
|ERCB
|135,30
|148.466.097
|% -7,01
|
|ULUSE
|180,00
|34.171.428
|% -6,49
|
|THYAO
|112,50
|9.264.862.371
|% 1,17
|
|EREGL
|41,44
|6.121.658.007
|% 1,82
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|PETKM
|16,83
|5.050.573.380
|% 3,95
|
|ASELS
|43,98
|4.999.071.164
|% 3,24
|
|SKBNK
|2,67
|1.744.148.753
|% 7,23
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|EKGYO
|6,08
|3.007.792.810
|% -0,16
|
|ISCTR
|10,66
|4.504.402.121
|% 5,34
|
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6073
|18,6258
|% 0,03
|
|Euro
|19,3648
|19,3956
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,3738
|22,4860
|% -0,09
|
|Frank
|19,6741
|19,7926
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9392
|4,9639
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.752
|-0,76
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.049
|0,72
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.062
|-25,00
|
|Tam
|7.017
|7.102
|-4,00
|
|Yarım
|3.414
|3.472
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.735
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,63
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,91
|0,03
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58HDFGS
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 232, 394 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 71 artarak (% 1.54 ) 5, 264
-
17:57XU100
Endeks 4, 859 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 112, 591.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde 7.81 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 149, 501 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 7.62 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 459 adet işlem