***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİZMİR'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin üzüntü duymaktayız, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ALLAH'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileriz. Ülkemizin ve EGE'nin incisi İZMİR'in değerli halkının ve dahi ülkemizin bir daha böyle acılar yaşamamasını temenni ederiz. Bu vesile ile Hedef Grup olarak depremde zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam 600.000.-TL ayni ve nakdi bağış yapılmasına karar verildiğini, bu rakamın 200.000.-TL'lik kısmının Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. tarafından karşılanacağını kamuoyuna duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885377BIST