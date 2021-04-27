***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.04.2021 18:22
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 22.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 41.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 2.031.828,342 1.754.760,840 86,36363 A GRUBU Grubu A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 Nâma
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 19.968.171,658 17.245.239,160 86,36363 B GRUBU Grubu B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 22.000.000 19.000.000,000 86,36363
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
27.04.2021 tarih ve 404 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin 100.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 22.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan karşılanmak üzere 19.000.000.-TL (%86,36364) artırılarak 41.000.000.-TL'sına artırılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931403
BIST