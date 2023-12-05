***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2023 15:36
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222360
BIST
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16:388.043
En Düşük
|Değişim
|: -0,55%
|| -44,66
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.029
En Yüksek
8.121
16:3828,9384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
16:3831,3645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0178
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
16:381.888,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,91
|Açılış
|: 1.888,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.880,26
BIST En Aktif Hisseler16:36
|EKOS
|36,30
|126.140.431
|% 10,00
|
|ICBCT
|19,91
|294.512.841
|% 10,00
|
|ORMA
|167,20
|3.963.857
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.582.731
|% 10,00
|
|SMART
|44,28
|86.718.149
|% 9,99
|
|LIDER
|163,80
|378.729.467
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|17.958.177
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,50
|2.363.078
|% -10,00
|
|EUKYO
|14,47
|9.835.045
|% -7,24
|
|SONME
|74,70
|1.963.101
|% -6,92
|
|THYAO
|258,25
|6.405.214.139
|% -1,43
|
|MIATK
|42,72
|2.671.087.773
|% 7,88
|
|EREGL
|40,18
|2.496.771.011
|% 0,40
|
|AKBNK
|36,06
|2.292.520.932
|% -0,44
|
|ASTOR
|108,10
|2.290.165.088
|% 0,75
|
|ZOREN
|5,03
|650.857.870
|% 0,40
|
|EKGYO
|7,39
|820.551.859
|% -1,34
|
|ISCTR
|22,46
|2.290.029.946
|% -0,97
|
|CANTE
|20,76
|2.055.984.813
|% 0,87
|
|ADESE
|2,01
|167.351.907
|% 1,01
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9305
|28,9364
|% 0,08
|
|Euro
|31,3408
|31,3499
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,4428
|36,6256
|% 0,07
|
|Frank
|32,9923
|33,1911
|% 0,04
|
|Riyal
|7,6906
|7,7292
|% 0,07
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,50
|24,52
|% 0,66
|
|Platin
|910,03
|911,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,24
|974,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,34
|77,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,45
|2.028,74
|% 0,66
|