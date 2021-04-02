***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2021 14:31
Şirketimiz ile Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. arasında 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin yapılan ve 07.02.2020 tarihinde KAP da ilan edilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında 01 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında şirketimiz üretimi dışında SİLVERLİNE ve ESTY markalı ürünlerin satışından dolayı SİLVERLİNE EV GEREÇLERİ SATIŞ ve PAZARLAMA A.Ş. firmasından
1.995.512,00
TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922813
BIST
17:201.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
17:208,1534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0478
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1534
En Düşük
7,9826
17:209,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0173
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6079
En Düşük
9,4208
17:20453,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,12
|Açılış
|: 453,10
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,59
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DERHL
|8,69
|22.107.496
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.388.280
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.030.351
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.228.392
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|104.108.883
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.311.960
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|RTALB
|30,98
|880.094.068
|% -8,13
|
|GARAN
|7,02
|2.168.058.355
|% 0,14
|
|BJKAS
|9,29
|1.105.809.818
|% 1,42
|
|RTALB
|30,98
|880.094.068
|% -8,13
|
|KOZAL
|123,80
|862.561.796
|% 2,48
|
|SASA
|47,38
|710.592.471
|% 0,17
|
|GARAN
|7,02
|2.168.058.355
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,92
|334.652.293
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,99
|587.338.032
|% -1,48
|
|BJKAS
|9,29
|1.105.809.818
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,20
|132.979.523
|% -2,44
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1454
|8,1534
|% 0,59
|
|Euro
|9,5830
|9,6079
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,1741
|11,2301
|% -0,07
|
|Frank
|8,5702
|8,6218
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1553
|2,1661
|% 0,00
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,00
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:32XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 14, 776.00 milyon TL de
-
17:32DERHL
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 579, 046 adet işlem
-
17:31SEKFK
Yüzde 6.58 oranında artışla 10.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 305, 270 adet işlem
-
17:30CRFSA
Yüzde 5.47 oranında artışla 56.90 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 415 adet işlem
-
17:29ATAGY
Yüzde 4.71 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 982, 641 adet işlem