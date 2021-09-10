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***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.09.2021 10:45



***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ceyhan AYGÜL Mali İşler Koordinatörü 12.02.2008 0358 514 93 50 ceyhana@silverline.com
Birsen ASLANYÜREK Muhasebe Direktörü 10.09.2021 0212 484 48 00 birsen.aslanyurek@gumus-grup.com
Yunus YAHNİCİ Yatırımcı İlişkiler Sorumlusu 08.02.2016 0358 514 93 50 yunusy@silverline.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI 115074




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963101


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BIST En Aktif Hisseler11:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 35,42 53.340.939 % 10,00  
PENTA 111,10 14.390.339 % 10,00  
ORCAY 15,76 84.086.777 % 9,98  
KTSKR 96,05 29.953.300 % 9,96  
DITAS 16,40 9.704.301 % 6,98  
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11:58 Alış Satış %  
Dolar 8,4125 8,4136 % -0,28  
Euro 9,9718 9,9757 % -0,17  
Sterlin 11,6347 11,6931 % -0,07  
Frank 9,1494 9,2045 % -0,20  
Riyal 2,2351 2,2463 % -0,34  
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11:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 7,41  
Altın Gr. 487 487 0,22  
Cumhuriyet 3.223 3.272 3,00  
Tam 3.208 3.288 1,75  
Yarım 1.550 1.591 0,84  
Çeyrek 778 795 0,42  
Gümüş.Ons 24,23 24,26 0,20  
Gümüş Gr. 6,54 6,56 0,03  
B. Petrol 72,72 72,72 1,27  
Seans Raporu 11:58
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