***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.09.2021 10:45
***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ceyhan AYGÜL Mali İşler Koordinatörü 12.02.2008 0358 514 93 50 ceyhana@silverline.com
Birsen ASLANYÜREK Muhasebe Direktörü 10.09.2021 0212 484 48 00 birsen.aslanyurek@gumus-grup.com
Yunus YAHNİCİ Yatırımcı İlişkiler Sorumlusu 08.02.2016 0358 514 93 50 yunusy@silverline.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI 115074
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963101
BIST
12:001.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,70
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.450
12:008,4140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0235
|Açılış
|: 8,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
12:009,9727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0204
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
12:00487,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,32
|Açılış
|: 487,10
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler11:58
|YEOTK
|35,42
|53.340.939
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.390.339
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|84.086.777
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|29.953.300
|% 9,96
|
|DITAS
|16,40
|9.704.301
|% 6,98
|
|TGSAS
|18,20
|7.897.168
|% -6,38
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|BRKO
|1,19
|143.358
|% -3,25
|
|ORMA
|28,00
|10.640
|% -3,11
|
|EUHOL
|3,21
|6.052.428
|% -2,73
|
|GARAN
|9,63
|731.756.224
|% 0,73
|
|THYAO
|12,62
|267.674.271
|% -0,08
|
|KRDMD
|7,28
|226.656.912
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,55
|224.498.771
|% -0,39
|
|FROTO
|173,50
|165.739.789
|% 2,30
|
|YKBNK
|2,55
|224.498.771
|% -0,39
|
|GARAN
|9,63
|731.756.224
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,87
|80.027.081
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,28
|226.656.912
|% -0,68
|
|AKBNK
|5,73
|147.344.153
|% -0,17
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4125
|8,4136
|% -0,28
|
|Euro
|9,9718
|9,9757
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,6347
|11,6931
|% -0,07
|
|Frank
|9,1494
|9,2045
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2351
|2,2463
|% -0,34
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|7,41
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,56
|0,03
|
|B. Petrol
|72,72
|72,72
|1,27
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:13AVGYO
Yüzde 5.59 oranında artışla 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 212, 016 adet işlem
-
12:12AVGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 211, 904 adet işlem
-
12:11AKFGY
Yüzde 6.14 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 064, 657 adet işlem
-
12:10AKFGY
Yüzde 5.88 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 063, 678 adet işlem
-
12:09AKFGY
Yüzde 5.63 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 062, 505 adet işlem