***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***SISE******ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10 Maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2020 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817829BIST