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***SISE* *SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.01.2020 18:26
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***SISE******SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 30 Ocak 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Topluluğumuzun uzun  dönem  stratejileri  ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda   verimliliği, etkinliği, yalınlığı ve çevikliği sağlamak amacıyla ortaya çıkacak potansiyel güç birliği değerlendirilerek,  Şişecam'ın faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını ve yatırımcılarımızın da işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselere yatırım tercihleri doğrultusunda, Şirketimizin piyasa değerine de olumlu katkı sağlamasını temin amacıyla, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından yarın, 31 Ocak 2020, Türkiye saatiyle 09:00'da özel durum açıklamasına ilişkin bir telekonferans düzenlenecektir. Telekonferansa katılım için gerekli detaylar
Telekonferans Başlığı: Disclosure at the Istanbul Stock Exchange Audio Call
Telekonferans N EV00100387
Telefon Numaraları
Türkiye: +902123755127
İngiltere: +442071943759
            
PIN: 30278670#





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