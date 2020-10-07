***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHissedarlarımızdan gelen soru ve bilgilendirmeleri dikkate alarak birleşme tarihi itibariyle oluşması beklenen proforma açılış bilançosunun tarafımızca 24.07.2020 tarihinde açıklanmış olduğunu ve ilgili proforma açılış bilançosuna https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861777 bağlantısında yer alan bildirim üzerinden ulaşabileceğini hatırlatmak isteriz. 30 Eylül 2020 itibariyle oluşmuş durumda bulunan mali tablolar ise yasal süreleri içerisinde yayınlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879036BIST