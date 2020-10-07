***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2020 13:20
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hissedarlarımızdan gelen soru ve bilgilendirmeleri dikkate alarak birleşme tarihi itibariyle oluşması beklenen proforma açılış bilançosunun tarafımızca 24.07.2020 tarihinde açıklanmış olduğunu ve ilgili proforma açılış bilançosuna https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861777 bağlantısında yer alan bildirim üzerinden ulaşabileceğini hatırlatmak isteriz. 30 Eylül 2020 itibariyle oluşmuş durumda bulunan mali tablolar ise yasal süreleri içerisinde yayınlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879036
BIST
13:391.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,00
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:397,8697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0719
|Açılış
|: 7,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:399,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1035
|Açılış
|: 9,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2556
En Düşük
9,1278
13:39476,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,18
|Açılış
|: 476,99
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:39
|VKING
|6,71
|3.908.919
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.912.330
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.159
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.736.703
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,02
|1.049.469.162
|% -1,27
|
|ODAS
|3,40
|1.018.000.027
|% 3,98
|
|ASELS
|18,60
|504.882.530
|% 0,32
|
|SISE
|6,84
|376.873.584
|% -0,15
|
|ZOREN
|2,72
|351.368.003
|% 2,26
|
|ODAS
|3,40
|1.018.000.027
|% 3,98
|
|GARAN
|7,02
|1.049.469.162
|% -1,27
|
|ZOREN
|2,72
|351.368.003
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|241.982.433
|% 3,80
|
|YGYO
|1,08
|119.821.492
|% 8,00
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8670
|7,8697
|% 0,92
|
|Euro
|9,2517
|9,2556
|% 1,13
|
|Sterlin
|10,0793
|10,1299
|% 0,73
|
|Frank
|8,5309
|8,5823
|% 0,85
|
|Riyal
|2,0899
|2,1004
|% 0,86
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|11,08
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,07
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.138
|3.216
|-9,93
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,80
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,85
|41,85
|-0,80
|