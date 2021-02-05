***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.07.2020 16.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞişecam V-Block Teknolojisi ile Türkiye'de üretilen %100 yerli inovasyona sahip cam ev eşyası ürünlerinin perakende satış noktaları, otel, restoran ve kafelere yönelik sevkiyatına ve eş zamanlı olarak da ihracatına başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907602BIST