***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2021 09:07
***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020 16.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şişecam V-Block Teknolojisi ile Türkiye'de üretilen %100 yerli inovasyona sahip cam ev eşyası ürünlerinin perakende satış noktaları, otel, restoran ve kafelere yönelik sevkiyatına ve eş zamanlı olarak da ihracatına başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907602
BIST
10:491.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,96
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
10:497,0980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0378
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1484
En Düşük
7,0855
10:498,4998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0507
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,5826
En Düşük
8,4808
10:49410,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,29
|Açılış
|: 410,35
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler10:47
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|TACTR
|38,38
|2.180.099
|% 9,97
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|5.741.618
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|VERTU
|28,70
|10.648.103
|% -5,59
|
|KOZAL
|123,50
|259.794.406
|% 1,65
|
|SASA
|28,28
|206.102.161
|% 5,13
|
|GARAN
|9,98
|191.365.631
|% 0,60
|
|ISKPL
|28,68
|171.299.492
|% 0,70
|
|KRDMD
|6,92
|166.949.030
|% -0,14
|
|EKGYO
|2,50
|136.856.876
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,10
|143.651.360
|% -0,24
|
|ISFIN
|4,27
|143.029.783
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,25
|32.188.816
|% 0,81
|
|KRDMD
|6,92
|166.949.030
|% -0,14
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0996
|7,1025
|% -0,47
|
|Euro
|8,4987
|8,5037
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,6751
|9,7236
|% -0,55
|
|Frank
|7,8192
|7,8663
|% -0,54
|
|Riyal
|1,8858
|1,8953
|% -0,57
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,14
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,01
|
|B. Petrol
|59,09
|59,09
|0,08
|
Seans Raporu
10:47
daha fazla
-
10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, DOHOL, KCHOL
-
10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KOZAL, MGROS
-
10:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 16 artarak (% 0.75 ) 1, 358
-
10:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, EKIZ, YESIL, TACTR, CMENT, UZERB
-
10:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERIT, SAMAT, EPLAS