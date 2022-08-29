***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 12:08
***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058826
BIST
12:143.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -33,76
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
12:1418,1898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1989
En Düşük
18,1496
12:1418,1156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1224
En Düşük
18,0156
12:141.007,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,14
|Açılış
|: 1.007,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler12:12
|DYOBY
|18,64
|63.158.832
|% 9,97
|
|UZERB
|42,78
|305.663
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|38.436.518
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|6.294.022
|% 9,91
|
|TATGD
|20,08
|37.209.254
|% 9,67
|
|PAMEL
|130,50
|7.739.707
|% -10,00
|
|MTRKS
|65,15
|3.096.756
|% -9,95
|
|KAPLM
|58,45
|657.913
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|2.029.715
|% -9,94
|
|ANELE
|3,10
|28.295.222
|% -9,62
|
|THYAO
|69,45
|3.418.086.846
|% -0,36
|
|PETKM
|13,63
|2.489.566.887
|% 4,05
|
|YKBNK
|6,78
|1.756.272.799
|% -3,14
|
|HALKB
|7,26
|1.426.383.547
|% 1,82
|
|VAKBN
|6,38
|1.354.511.216
|% 5,45
|
|YKBNK
|6,78
|1.756.272.799
|% -3,14
|
|VAKBN
|6,38
|1.354.511.216
|% 5,45
|
|EKGYO
|3,94
|791.314.500
|% -0,51
|
|HALKB
|7,26
|1.426.383.547
|% 1,82
|
|PETKM
|13,63
|2.489.566.887
|% 4,05
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1758
|18,2012
|% 0,20
|
|Euro
|18,1086
|18,1183
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,1417
|21,2477
|% -0,56
|
|Frank
|18,6899
|18,8025
|% -0,18
|
|Riyal
|4,8289
|4,8531
|% 0,17
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-14,76
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-8,50
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.825
|-60,00
|
|Tam
|6.758
|6.807
|-124,00
|
|Yarım
|3.293
|3.328
|-61,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.663
|-31,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,62
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|-0,19
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,46
|