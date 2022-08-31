***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.08.2022 10:57
***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKBNK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059038
BIST
11:063.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 19,29
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.163
11:0618,1983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2250
|
18,2259
En Düşük
18,1408
11:0618,2375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1936
11:061.006,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.006,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.004,82
BIST En Aktif Hisseler11:04
|ATSYH
|143,00
|1.328.470
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|46.804.460
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|20.048.313
|% 9,96
|
|DOGUB
|9,51
|5.180.370
|% 9,94
|
|GWIND
|14,88
|81.410.676
|% 8,93
|
|ESCAR
|43,20
|2.435.400
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|762.288
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.378.744
|% -9,98
|
|FLAP
|6,91
|49.895.758
|% -8,60
|
|DIRIT
|3,66
|56.865
|% -6,15
|
|THYAO
|72,35
|2.709.714.622
|% 2,70
|
|HALKB
|8,30
|1.097.288.412
|% 5,87
|
|GARAN
|23,66
|888.498.049
|% -2,31
|
|VAKBN
|7,03
|762.495.220
|% 5,71
|
|PETKM
|13,55
|721.176.085
|% 0,74
|
|EKGYO
|4,05
|677.601.057
|% 0,50
|
|HALKB
|8,30
|1.097.288.412
|% 5,87
|
|VAKBN
|7,03
|762.495.220
|% 5,71
|
|YKBNK
|6,88
|660.105.746
|% 0,29
|
|ISCTR
|7,89
|512.748.744
|% -0,88
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1893
|18,1969
|% -0,02
|
|Euro
|18,2411
|18,2471
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,1189
|21,2248
|% 0,07
|
|Frank
|18,5588
|18,6706
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8285
|4,8527
|% 0,16
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-3,48
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.761
|6.814
|-18,00
|
|Yarım
|3.294
|3.331
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,39
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,38
|97,38
|-0,46
|
Seans Raporu
11:04
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11:19KARYE
Yüzde 5.72 oranında artışla 16.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 457, 445 adet işlem
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11:18ISFIN
Yüzde 6.44 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 514, 281 adet işlem
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11:17YATAS
Yüzde 4.03 oranında artışla 15.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 668, 953 adet işlem
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11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, TUPRS, ISCTR
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11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TKFEN, THYAO