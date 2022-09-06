***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:47
***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060483
BIST
12:303.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -11,00
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
12:3018,2402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2402
En Düşük
18,1962
12:3018,1581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0648
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
12:301.003,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.003,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler12:30
|INVEO
|18,59
|176.090.972
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|94.417.974
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|6.928.680
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,12
|84.650.926
|% 9,87
|
|MTRKS
|38,52
|9.227.427
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.260.473
|% -9,95
|
|BJKAS
|7,41
|150.976.644
|% -8,06
|
|ULUSE
|120,50
|14.951.908
|% -6,95
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|YKBNK
|8,06
|5.757.129.317
|% -0,62
|
|EREGL
|31,94
|5.325.159.057
|% 3,10
|
|AKBNK
|14,74
|3.866.562.842
|% 3,88
|
|KRDMD
|13,69
|3.125.375.245
|% 6,29
|
|SISE
|25,80
|3.013.489.039
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,06
|5.757.129.317
|% -0,62
|
|EKGYO
|4,40
|2.670.988.666
|% 0,46
|
|AKBNK
|14,74
|3.866.562.842
|% 3,88
|
|ISCTR
|10,01
|2.377.332.714
|% 3,84
|
|KRDMD
|13,69
|3.125.375.245
|% 6,29
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2137
|18,2402
|% 0,13
|
|Euro
|18,1438
|18,1581
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,0471
|21,1526
|% 0,57
|
|Frank
|18,5168
|18,6283
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8352
|4,8595
|% 0,07
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|1,65
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,94
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|7,00
|
|Tam
|6.777
|6.828
|16,00
|
|Yarım
|3.302
|3.339
|8,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,33
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,10
|
|B. Petrol
|93,51
|93,51
|-2,23
|