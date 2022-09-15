***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 11:08
***SKBNK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKBNK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063285
BIST
12:263.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,80
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
12:2618,2673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0383
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
12:2618,2838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0792
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3117
En Düşük
18,1907
12:26991,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,05
|Açılış
|: 991,50
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler12:24
|EMNIS
|51,70
|99.781
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|377.924.075
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|64.484.860
|% 9,96
|
|ANELE
|3,69
|23.220.594
|% 9,82
|
|AKENR
|2,35
|68.466.508
|% 9,81
|
|ROYAL
|6,03
|89.648
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|13.961.261
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.662.982.124
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.348.148.776
|% -9,98
|
|ATSYH
|127,40
|788.733
|% -9,96
|
|ASELS
|34,28
|2.715.465.834
|% 3,88
|
|ISCTR
|9,30
|2.516.625.572
|% -8,55
|
|VAKBN
|11,54
|2.348.148.776
|% -9,98
|
|THYAO
|75,15
|2.327.676.004
|% 1,14
|
|YKBNK
|7,22
|2.326.695.790
|% -8,14
|
|YKBNK
|7,22
|2.326.695.790
|% -8,14
|
|ISCTR
|9,30
|2.516.625.572
|% -8,55
|
|EKGYO
|4,44
|1.134.004.318
|% 0,45
|
|VAKBN
|11,54
|2.348.148.776
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.008.506.104
|% -9,95
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2596
|18,2656
|% 0,20
|
|Euro
|18,2883
|18,3005
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,9538
|21,0589
|% -0,15
|
|Frank
|18,9650
|19,0792
|% 0,48
|
|Riyal
|4,8434
|4,8677
|% 0,15
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|-8,72
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|-50,00
|
|Tam
|6.709
|6.768
|-24,00
|
|Yarım
|3.269
|3.308
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.654
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,47
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,26
|94,26
|0,16
|